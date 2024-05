Rekordbevétel és komoly beruházási tervek a Nádudvarinál

Történetének legsikeresebb évét zárta 2023-ban a Nádudvari Élelmiszer Kft. – nyilatkozta a Világgazdaságnak Nagy Ádám, a társaság ügyvezető igazgatója. A vállalat nettó árbevétele tavaly meghaladta a 20,5 milliárd forintot, amely 23 százalékkal magasabb az előző évinél. Az árbevétel mellett a pénzügyi eredmények is jelentősen javultak a társaságnál. Az EBITDA megközelítette az 1,7 milliárd forintot, miközben az adózás előtti eredmény 1,2 milliárdot tett ki, ami csaknem a háromszorosa a 2022-ben elértnek.

Nagy Ádám: az idén is folytatná az expanziót a Nádudvari / Fotó: Sorok Péter

Az ügyvezető igazgató elmondta: a kedvezőtlen külső környezet ellenére elért dinamikus bevételnövekedés annak köszönhető, hogy mindhárom fő termékcsoportnál – a tej-, hús- és mirelit üzletágban – sikerült növelni az értékesítési volument miközben a piac egészén a legtöbb területen visszaesés mutatkozott, emellett a gyártási hatékonyságon is sikerült javítani. „Az átadói árak második negyedévtől megfigyelhető jelentős csökkenése is kihívást jelentett számunkra, ami még értékesebbé teszi az elért eredményeinket, amely igazi csapatmunka eredménye, hiszen minden dolgozónk részese ennek a sikernek” – emelte ki az ügyvezető igazgató.

Ami az egyes területek teljesítményét illeti, a tej üzletágban a Nádudvari egyik célkitűzése az, hogy a joghurtpiacon meghatározó szereplővé váljon. Tavaly jelentős lépéseket sikerült tenni e cél megvalósítása felé, miközben – a negyedik negyedévben – már megjelentek az ízesített joghurtok piacán is.

A vonatkozó statisztikák alapján a magyar joghurtpiacon 75 százalék környékére tehető az aránya, célunk, hogy ez az arány csökkenjen, és növekedjen a minőségi, magyar tejből, magyar gyártásban készülő gyümölcsjoghurtok aránya

– emelte ki az ügyvezető igazgató.

A túrónál pedig annak ellenére sikerült megőriznie pozícióit a Nádudvarinak, hogy a magas nyomán a fogyasztói kereslet jelentősen visszaesett e termékek iránt. A hús üzletágban – ahol a grillkolbász, a májas és a debreceni a három meghatározó termékcsoport – szintén megőrizte pozícióit a társaság. A mirelit üzletág termékei iránt viszont már olyan intenzív a kereslet, hogy folyamatosan a maximum kapacitás környékén kellett tartani a termelést.

Az idei tervekkel kapcsolatban Nagy Ádám elmondta: a társaság célja, hogy folytassa az expanziót, és jelentős mértékben növelje az árbevételét. Ennek a célkitűzésnek a szempontjából – tette hozzá – az első negyedév biztatóan alakult, hiszen sikerült érdemi volumennövekedést elérni 2023. azonos időszakához képest.

A terveink megvalósításához hozzájárulhat a korábbinál lényegesen kedvezőbbé váló működési környezet is: várakozásaink szerint idén már érezhetően nőhet a lakossági fogyasztás, igaz, érdemi javulásra inkább az év második felében számítunk

– mondta az ügyvezető igazgató.

A tervezett mirelitüzem látványterve / Fotó: Nádudvari Élelmiszer Kft.

Az értékesítési volumen további növelésén túl a Nádudvari stratégiai célja, hogy az exportpiacokon is megjelenjen a termékeivel. „Ehhez azonban megfelelő volument kell tudnunk előállítani, ezért elindítottuk a tervezését egy új zöldmezős mirelit-üzemegységnek, amelyet a telephelyünk melletti területen építhetünk fel” – mondta el az ügyvezető igazgató.

A több mint 10 ezer tonna kapacitású üzem a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával, teljesen automatizáltan működhet majd, miközben a kialakításánál kiemelt elem lesz a környezeti, fenntarthatósági szempontok érvényesítése is:

így például az egység energiaellátásában hangsúlyos szerep juthat a napelemeknek, illetve a beruházással párhuzamosan korszerűsíthetik a szennyvíztisztító rendszert is. Az új üzemegységet pályázati forrásból építenék meg, amelyhez kapcsolódóan a nyáron tervezik a pályázatukat benyújtani. „A most futó élelmiszeripari beruházási programban nagyvállalatok is rész vehetnek, amelyben a támogatás legfeljebb ötmilliárd forint lehet. Ezt a pályázati lehetőséget szeretnénk kihasználni, és terveink szerint a jövő év második felére, vagy 2026. elejére meg is valósulhat a beruházás” – árulta el az ügyvezető igazgató.