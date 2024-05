Végéhez érkezett a tavaly júniusban elindított tesztidőszak a négynapos munkarendről – közölte pénteken a Libri.

Négynapos munkahét: újabb nagy magyar cég hozott döntést / Fotó: Shutterstock

Az MCC többségi tulajdonában álló kiadó emlékeztetett rá, hogy tavaly júniusban indította el a munkavállalók közel 20 százalékát érintő programot. Az azóta eltelt időszakban tapasztalatokat gyűjtöttek, és ezeket ki is értékelték. Ennek alapján a Libri úgy döntött, hogy

2024. június 1-jétől más,

egyenlőbb és kiegyensúlyozottabb terhelést jelentő módszerrel kívánja a munkavállalók rugalmas munkavégzését biztosítani. Magyarán a négynapos munkahét megszűnik, a helyét pedig egy másik modell veszi át.

Ennek részleteiről egyelőre annyi derült ki, hogy az új munkarend hibrid munkavégzési lehetőséget jelent, de csak a módszer bevezetésére alkalmas munkakörökben. A Libri nem az első, amely a négynapos munkahét kivezetéséről határozott, miután kipróbálta ezt a munkarendet. A Magyar Telekom 2024 februárjában jelentette be, hogy másfél év után lezárja a négynapos munkahét tesztelését.

Akkor egyébként még úgy tűnt, a Libri kitart, vagyis a dolgozók ötöde hétfőtől csütörtökig napi 8 és fél, heti 34 órában dolgozik a korábbi fizetése száz százalékáért. Ám már akkor jelezték, hogy bármennyire is jó lehetőség a négynapos munkahét, ez is csak egy a többféle rugalmas munkaszervezési mód közül, ami a sok előny mellett hátrányokkal is jár. Az egyik ilyen például, hogy a munka jellegéből adódóan nem tudják mindenkinél bevezetni.