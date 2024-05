A Primark divatáru-kiskereskedelmi cég 17 európai és amerikai országban több mint 440 üzlettel rendelkezik, és kifejezetten népszerű a vásárlók körében: pár éven belül a cég el akarja érni, hogy 530 üzlettel rendelkezzen világszerte. A fast fashion cégnek azonban a lopásokkal is szembe kell néznie,

egy volt Primark-dolgozó nyilvánosságra hozta, mit tesz a cég, ha azt érzékeli, hogy a termékeit megpróbálják ellopni.

Fotó: NurPhoto / AFP

A Mirror cikke szerint egy brit Primark-üzlet korábbi alkalmazottja részletesen beszámolt arról, hogy mit jelentnek a hangosbemondóban hallható különböző felszólítások. Például, ha egy Primark-üzletben elhangzik, hogy

„Jöhet Mr. Brown a pénztárhoz”, akkor valószínűleg valaki lopni akart, és tetten érték.

Azt is is elárulta, hogy az alkalmazottak a kasszánál mindig eltávolítják például a táskákból a selyempapírt, hogy ne rejtsenek el benne más terméket. A cég pedig azt várja el a dolgozóktól, hogy ha esetleg más is lenne a vevőnél, akkor minden esetben kérdezzenek rá, hogy azt is szeretné-e megvenni. „Tízből tízszer a válasz az, hogy nem, köszönöm” – mondta az egykori munkatárs. Azt is elárulta, ha

egy termék hibás, akkor 10 százalékot levonhatnak az árából, vagy ha a ruha enyhén piszkos, és nem volt belőle több méret, a volt alkalmazott azt javasolta, hogy a vásárló vigye el a kasszához, és kérjen kedvezményt az árából.

Arról is beszélt az egykori Primark-alkalmazott, hogy ha az üzletben valaki kétszer csengőt hall, akkor a felügyelő vagy egy menedzser segítségére van szükség, azonban ha három csengőszó szólal meg, akkor van. Ha kettes kódról szól a bejelentés, akkor az nagyon rossz hír a takarítóknak. „Csak úgy megesik, hogy egyes vásárlók szeretik a padlót WC-ként használni. A takarítóknál megjelenő 2-es kód azt jelenti, hogy valamilyen testnedvet kell felmosniuk”– állítja a névtelen forrás.