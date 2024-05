Temu-tempó: szinte az egész világot letarolja a kínai e-kereskedő

A PDD Holdings bevételei 2024 első negyedében ismét felülmúlták a piaci várakozásokat, miután a tulajdonában lévő Temu, valamint annak testvérvállalata, a Pinduoduo e-kereskedelmi platformok az év első három hónapjában is rengeteg új vásárlót csábítottak el alacsony áraikkal – derült ki a cég szerdán kiadott jelentéséből.

Tarol a Temu, mindenki itt vásárol olcsó kacatokat / Fotó: AFP

Bár csak pár éve indultak el a kínai piacon, a Temu és a Pinduoduo rövid időn belül hatalmas népszerűségre tettek szert, mivel az áraik olyan alacsonyak, hogy még hazai versenytársaikat is megszégyenítik. Ez a stratégia pedig eddig ki is fizetődött: a felhasználók számával az eladások is meredeken elszálltak.

A vállalat bevétele 86,81 milliárd jüan – közel 12 milliárd dollár – volt az első negyedévben, szemben az elemzők 75,66 milliárd jüanos becslésével.

Eközben pedig a PDD nettó nyeresége 28 milliárd jüanra emelkedett az egy évvel ezelőtti 8,1 milliárd jüanról.

A kínai fogyasztóknak, akik az ingatlanszektor összeomlása és a gazdaság egyre nagyobb problémái miatt jelentős pénzügyi gondjai vannak, gyakran a Pinduoduo az egyetlen hely, ahol be tudnak vásárolni, mivel ilyen olcsó termékeket még a belföldi piacon sem lehet máshol találni.

Az alacsony árak pedig a nyugati vásárlókat is elcsábították, így a Temu alig több mint egy év alatt az egyik legnépszerűbb e-kereskedelmi platformmá vált a világon.

Bár csak 2022 szeptemberében indult el, a kínai e-piactér az Egyesült Államokban és Európában is azzal fenyegeti a piac korábbi királyait, az Amazont, az Alibabát és a szintén nemrég betörő Sheint, hogy letaszítja őket a trónjukról.

Ez a villámgyors siker a nyugati hatóságok figyelmét is felkeltette, közelmúltban több esetben is vizsgálatot indítottak a vállalat ellen, például az agresszív marketingkampányai és a platformra tömegesen jellemző átverések miatt.

S bár a kínált termékek kétségtelenül olcsóbbak, mint szinte bárhol máshol a világon, azok minőségével gyakran súlyos problémák vannak, a megérkező csomagokban pedig gyakran nem a megrendelt cikkek találhatók meg.