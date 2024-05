Xiaomi luxusautó: indul a nagyüzem, máris duplázzák a kapacitást

Júniustól már napi két műszakban, 16 órán keresztül ontja magából a Xiaomi SU7-eseket az okostelefon-gyártóból elektromosautó-gyártóvá avanzsált kínai óriásvállalat az állami tulajdonú BAIC Peking melletti üzemében. A március 28-án bemutatott szedán pillanatok alatt hatalmas népszerűségre tett szert, a nyitányt követően 27 perc kellett ahhoz, hogy megrendeléseik száma elérje az 50 ezret, a százezres mérföldkőhöz pedig hat napra volt csak szükség.

A Xiaomit szokás szerint Tesla-riválissá kiáltották ki / Fotó: AFP

Persze megfelelően, profi módon felépített marketingkampány előzte meg a debütálást, de ez nem idegen a Xiaomitól, amely okostelefonfronton már igazolta ebbéli tudását.

A Xiaomi marketingkampányait már oktatják

Lej Csün alapító-vezérigazgató például cége második okostelefonjának piaci bevezetését úgy megszervezte, hogy már oktatják a marketing szakokon: a Xiaomi Mi2-re a megrendelői weboldal megnyitását követően pár másodperc alatt 200 ezer jelentkezést regisztráltak.

Az SU7-snél ötezer jüan volt a beugró, ennyit kellett letenni ahhoz, hogy az elsők között juthasson valaki a luxusautóhoz. A negyedmillió forintnyi összeg egy hét eltelte után minősült át foglalóvá, de a visszamondások száma így is minimális volt, pedig a közel egy éves várakozási idő belengetése nem volt éppen vevővonzó lépés.

Érdekesség, hogy mint arról a Világgazdaság is beszámolt,

a türelmetlenebb Xiaomi-megrendelők átcsábítására külön kampányt dolgozott ki több kínai autógyártó is.

A Nio kereskedői a Xiaomira letett negyedmillió forintos előleget kedvezményként érvényesítik a hozzájuk átpártoló autóvásárlók végszámláján, ahogy a Huawei is megadja ezt azoknak, akik inkább a hasonló küllemű és tulajdonságú Luxeed modelljükre váltanak.

A gyártás felpörgetése kulcsfontosságú

Elemzők szerint kritikus fontosságú a sokszereplős és túltelített kínai villanyautó-piacon újoncnak számító Xiaomi számára, hogy az érdeklődést folyamatosan fenn tudja tartani első modellje iránt, miközben a gyártást iszonyatosan gyorsan felpörgeti.

A CreditSights piackutató szerint az idén 60 ezer autót tud átadni megrendelőinek a Xiaomi, miközben a cég a százezres darabszámot célozta meg, s vélhetően nem alaptalanul.

Helyi lapértesülések szerint a Xiaomi számára a szűk keresztmetszetet a beszállítói lánc jelenti, ennek a leszervezéséhez képest az összeszerelés már szinte gyerekjáték. A napokban a beszállítókat arra kérték, növeljék 80 százalékkal a termelési mennyiségüket, a múlt hónapban pedig megkezdték a második műszak megindításához szükséges munkaerő toborzását.

Jelenleg egy műszakban óránként negyven, egy hónap alatt pedig mintegy tízezer SU7-es gördülhet le a szalagokról, ez a mennyiség duplázódhat meg júniustól.

Eközben Pekingben folyik a Xiaomi saját gyárának kialakítása, amellyel két ütemben végeznek, ütemenként 150-150 ezer darabos kapacitással számolva.

Már csőben vannak a következő modellek is

S hogy a fogyasztói érdeklődést is fenntartsák, már bejelentettek jövőre egy, a Tesla Model Y-ra hajazó elektromos SUV-t, valamint egy olcsóbb, 20,7 ezer dolláros (7,61 millió forint) személyautó tervét.

A Xiaomi SU7-es alapváltozatára 30 hetet kell várni – és három évig gyűjteni rá a pénzt / Fotó: AFP

A Xiaomi magasra tette a mércét a SU7-essel. A jármű három változatban (Standard, Pro és Max) átszámítva 10,6 és 15 millió forint közötti áron érhető el Kínában, exportban még értelemszerűen nem gondolkoznak. A kiválasztottak egy ötezer darabban kiadott, limitált „rendezői változatot” is vásárolhatnak a nulladik, azaz a bemutatót megelőzően összeszerelt szériából. A csúcsváltozat, a Max

gyorsulása 2,78 másodperc 100 km/h-ra

hatótávolsága 800 kilométer,

teljesítménye 663 lóerő,

végsebessége 265 km/h,

súlya 2,5 tonna,

hosszúsága pedig közel 5 méter,

alapára pedig 299 900 jüan (14,81 millió forint).

Aki ebből a változatra most adja le a rendelését, az 37 hét múlva ülhet be az új autójába, míg a normál változatokra a gyártás felpörgetésével 30 hétre csökken a szállítási idő. A Xiaomi egyébként épp ma jelentette be a Weibo közösségi portálon, hogy 43 nappal az értékesítés megkezdése után átadta a tízezredik SU7-est a megrendelőjének.