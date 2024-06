Bezárja egyik magyarországi gyárát a Henkel – itt vannak a részletek

A Henkel Consumer Brands üzletág európai ellátási láncának átalakítása részeként magyarországi termelési tevékenységének újjászervezéséről döntött. Az átszervezés következtében a Körösladányban gyártott folyékony mosószerek termelése a következő hónapokban leáll, a gyár végleges bezárását pedig 2024 végére tervezi a Henkel – közölte a cég.

Fotó: AFP

A Beol.hu cikke szerint a döntés meghozatala a fogyasztói igények változása miatt vált szükségessé, amely Henkel portfóliójában is változásokat eredményezett, és egyúttal termelési tevékenysége kiigazítását is szükségessé tette , ez pedig hatással volt a Körösladányban gyártott folyékony mosó és tisztítószerek termékkategóriájára is.

A cég közlése szerint a Henkel tisztában van azzal, milyen hatással lesz a munkavállalókra és a helyi közösségre a körösladányi gyár bezárása.

A Henkel közölte, hogy a támogatni akarja az érintett munkavállalókat ebben az időszakban. A következő hetekben a vállalat együtt fog működni a munkavállalók képviselőivel, valamint az érintett hatóságokkal, hogy a lehető legjobban szervezett átmenetet biztosítsa.

Mint írták, a Magyarországon számos kategóriában, például mosószerek, hajfestékek terén piacvezető Henkel Consumer Brands üzletág piaci jelenlétét nem érinti ez a konszolidáció, mivel a Körösladányban gyártott termékeket alapvetően nem Magyarországon értékesítik, hanem más európai országokba szállítják.

A Henkel a jövőben magyarországi termelői tevékenységét a környei gyárára fogja koncentrálni, ahol multitechnológiás ragasztók előállítása zajlik.

A vállalat továbbra is elkötelezett ügyfeleinek és fogyasztóinak kiszolgálása iránt, valamint amellett, hogy vonzó munkahelyeket kínáljon budapesti adminisztrációs- és tudásközpontjában, illetve környei gyárban.

A Henkel Körösladányi üzeme a térség, illetve Békés megye legnagyobb hosszú távú stratégiai befektetője volt. A társaság évről évre újabb beruházásokat és fejlesztéseket valósított meg.

A kormány segíti a Henkel Magyarország Kft. dolgozóinak elhelyezkedését

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) fokozott figyelemmel kíséri a Henkel Magyarország Kft. működését, a munkavállalókat érintő változásokat - közölte a szaktárca. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat aktív kapcsolatot tart a vállalattal, illetve a Békés Vármegyei Kormányhivatallal a dolgozók mielőbbi elhelyezkedésének elősegítése érdekében.

A foglalkoztatási szolgálat május végi adatai szerint Békés vármegyében közel 1200, a szomszédos vármegyékben pedig további több mint 16 ezer betöltetlen álláshely van, ami hozzájárulhat a cég munkavállalóinak gyors elhelyezkedéséhez. Az Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat már a tényleges elbocsátások kezdete előtt kész azonnali segítséget nyújtani a cég körösladányi üzemének esetében is.

Az érintett, közel 500 munkavállalónak átképzések, munkaerő-közvetítés, illetve a különböző munkaerő-piaci programokba való bevonás formájában tudnak segítséget biztosítani. A munkából-munkába elv érvényesítése érdekében a kormányhivatallal együttműködve

állásbörzéket, csoportos tájékoztatókat szerveznek, ügyfélfogadási időben folyamatosan állnak az álláskeresők rendelkezésére a potenciális munkáltatók felderítése érdekében.

A dolgozók újbóli munkába állásának támogatását célozzák a kormányzat uniós és hazai finanszírozású mobilitást ösztönző- és bértámogatási programjai egyaránt - zárta közleményét az NGM.