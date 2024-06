Kínai szupervonat: Magyarországon vették videóra – a MÁV tisztázta, mit keres itt

A Westbahn ügyvezetője, Thomas Posch egy március 8-i videóinterjúban hozta szóba, hogy bár kifutottak a korábbi engedélyeztetési határidőkből, biztosak benne, hogy a DDEMU-k forgalomba fognak állni. Ugyanakkor azt jelezte, hogy erre az idén nem fog sor kerülni.

Hogy került Magyarországra a kínai csúcsvonat?

Kuhár Bence a videójában abból indult ki, hogy a DDEMU-ról letett a Westbahn, azonban ez az ügyvezetői nyilatkozat alapján nincs így. Sőt, az is kiderült, hogy az engedélyeztetését Magyarország esetében is célul tűzték Ausztria, Németország és Szlovákia mellett.

A vonatbarát influenszer viszont azt is felvetette, hogy esetleg a kínai vonat azért tartózkodik a DJJ telephelyén, mert „mi van, ha lehet majd látni MÁV-os színekben”. A Világgazdaság ennek kapcsán megkereste az állami vasúttársaságot, ahonnan egyértelmű válasz érkezett.

A MÁV-START-nak nincs tudomása és információja a motorvonatról.

A videóban szereplő telephely egy piaci alapon működő és a MÁV-START-tól független cég tulajdona, javasoljuk, hogy kérdésével forduljon közvetlenül hozzájuk – fogalmaztak. Lapunk természetesen a DJJ-t is megkereste, a vállalat pedig reagált is a történtekre.

Ebben először is arra hívta fel a figyelmet, hogy éves szinten több száz jármű fordul meg a telephelyen különféle javítási, karbantartási, revíziós feladatok végrehajtása miatt. Majd hangsúlyozta, hogy ezeket a megbízásokat nem tekinti hírértékűnek, esetenként pedig szerződéseikkel összhangban üzleti titokként kezeli. „Se most, se a jövőben nem szeretnénk ilyen részletekről nyilatkozni. Ellenben szívesen beszélünk az 1350 egyiptomi kocsi kapcsán elért sikereinkről, amelynek valódi hírértéke van” – zárta a DJJ a választ.

Ezek alapján tehát sikerült tisztázni a kínai csúcsvonat magyarországi feltűnését. Bármennyire is lenne izgalmas, nincs szó arról, hogy ilyen modelleket szerezne be a MÁV, erről tehát fölösleges spekulálni. A DJJ pedig vasúti járműjavító cégként számtalan olyan vonatot fogad, aminek nincs köze a magyar állami vasúttársasághoz. Ilyen a Westbahn DDEMU-ja is, amely valamilyen javítási munkára érkezett a dunakeszi bázisra.