A Sony Pictures Entertainment felvásárolta a népszerű amerikai Alamo Drafthouse Cinema moziláncot – jelentette be a két cég. A Sony közlése szerint megtartják az Alamo Drafthouse-ra jellemző „mozi-étkezés” élményt, ugyanis a lánc arról (is) híres, hogy előadások közben ételt és italt szolgálnak fel. Másik érdekesség, hogy az Alamo Drafthouse mozikban előadás közben tilos a telefonhasználat és a beszélgetés, ezzel megteremtve a régi mozikultúra hangulatát.

A Sony felvásárolta Amerika egyik legkülöncebb moziláncát / Fotó: AFP

A bejelentés szerint szinte semmi nem fog változni az Alamo Drafthouse mozik életében, ugyanis a 35 mozi közül egyet sem zárnak be, a jelenlegi vezérigazgató, Michael Kustermann fogja továbbra is vezetni a vállalatot, és a mozik nevei sem változnak – írja a The Variety. Továbbá a megszokott filmfesztivált, az Alamo’s Fantastic Festet is megrendezik.

A Sony azért vásárolhatja fel az Alamo Drafthouse Cinema moziláncot, mert már nem él az a törvény, amely megtiltotta a filmstúdióknak, hogy mozikat birtokoljanak.

A mozilánc még 2021-ben csődöt jelentett, és az Altamont Capital Partnerstől a Fortress Investment Group és az Alamo alapítója, Tim League vásárolta meg a céget. A Sony már korábban is együttműködött az Alamo Drafthouse-szal, több filmbemutatót is rendeztek a különböző mozikban, így érthető, hogy ha már a Sony megteheti, akkor egy számára közeli moziláncot vásárol fel. A Sony mellett például a Netflix is rendelkezik pár mozival New Yorkban és Los Angelesben.

A Sony nemrég egy régóta vágyott akvizíciótól bukott el, amikor a Paramount megállapodott a Skydance-szel, így az utóbbi sikeresen elhappolta a Top Gun jogait is birtokló stúdiót. A Paramountot nyolcmilliárd dollárért vásárolja fel a Skydance, ami jóval több, mint a korábban becsült ötmilliárd dollár, de még mindig nem annyi, mint a Sony vezette konzorcium által ajánlott 26 milliárd dollár.