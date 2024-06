A Disney alulfizette a női dolgozóit az új Star Wars-sorozatban

Úgy tűnik, mégsem mindenki annyira egyenlő a Disneynél, mint ahogyan azt korábban propagálta a cég. Annak ellenére, hogy a legújabb Star Wars-sorozat, Az akolitus nagyban támaszkodik a női karakterekre, egy áprilisi jelentés viszont nem a férfiak és a nők közötti egyenlőséget támasztja alá. A médiaóriás az elmúlt években hangosan kiáll a női jogok, a szexuális zaklatás elítélése és az LMBTQ reprezentálása mellett, azonban egy friss jelentés szerint nemi alapon komoly bérfeszültségek vannak a sorozat alkotói között.

A Disney elveinek ellentmondó számok láttak napvilágot a botrányos fogadtatásban részesült új Star Wars-sorozat kapcsán / Fotó: AFP

Az akolitus című sorozat útja sokak számára meglepően zötyögősen indult, most pedig már minden héten újabb vádaskodásokkal kell szembenézzen. A legutóbbi incidens egy, már a Star Wars I. rész – Baljós árnyakban látott karakter, Ki-Adi-Mundi jedi mester életkorát változtatta meg a rajongók szerint. A hangos „rajongók” csak azt nem vették figyelembe, hogy az az információ, amiről beszélnek, az már a Legendák része, nem pedig a mai Kánon, a hivatalosan elfogadott Star Wars-idővonalhoz tartozik.

Amikor egy sorozat körül már ilyen kicsinyes dolgok miatt akadnak ki a rajongók, akkor pláne nem szerencsés, ha komolyabb problémák is napvilágot látnak. A Forbes cikke szerint még áprilisban látott napvilágot egy dokumentum, ami azt állította, hogy

Az akolituson dolgozó 695 embernek csak 30 százaléka volt nő és átlagosan 19,4 százalékkal volt kevesebb a fizetésük, mint a férfiakénak.

Ezeknek a számoknak az igazi élét az adja, hogy Az akolitus már a korai közlések szerint is női karaktereket szeretett volna felvonultatni, ami végül sikerült is, hiszen Amandla Stenberg színésznő egy ikerpárt alakít a sorozatban, valamint feltűnik egy csak nőkből álló közösség is. Azt viszont fontos kiemelni, hogy az említett 695 dolgozó valóban a teljes stábot tartalmazza-e, ahogy az sem derül ki, milyen beosztásban dolgozott több férfi, vagy több nő. Mindenesetre, ha a Disney hiteles szeretne lenni, ezeken a számokon gyorsan javítania kell a készülőben lévő többi produkciójánál.

Botrányos a legújabb Star Wars-sorozat fogadtatása

A helyzetet rosszabbítja, hogy Az akolitus médiakampánya a során „rajongók” több kijelentést is komolyan vettek, melyeket Leslye Headland rendezőnő és Amandla Stenberg csak poénnak szántak.

A sorozat jelentős negatív visszajelzés-hullámnak volt kitéve az elmúlt hetekben, melyek főleg a nézőktől, nem a kritikusoktól származnak.

Az akolitus jelenlegi kritikai értékelése 85 százalékon, nézői értékelése pedig 13 százalékon áll a Rotten Tomatoes oldalon. Ezek a számok egyértelműen azt mutatják, hogy rengeteg, magát valódi Star Wars-rajongónak nevezett felhasználó nem is vette a fáradságot, hogy megnézze a sorozat kint lévő négy részét, hanem a felületesen látott/hallott hírek alapján rohant lepontozni a sorozatot.