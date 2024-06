Váradi József szerint ennyibe kerülhetnek a repülőjegyek Indiába

A Wizz Air vezérigazgatója szerint a fapadosok által kínált alacsonyabb árak mind a turisták, mind a diaszpóra tagjai körében élénkítheti a keresletet. Váradi József úgy véli, ezek az alacsonyabb árak 200 euró körül mozognának a Wizz Airnél, de a legolcsóbb ajánlatok akár 100 euróért is elérhetők lehetnek. Jövőre nemcsak a Wizz Air, de az indiai fapados légitársaság, az Indi Go is indíthat közvetlen járatokat India és Európa között.

2024.06.10. 16:51 | Szerző: K. B. G.

Engedélyt kapot a Wizz Air a magyar, az olasz és az osztrák hatóságoktól is a közvetlen indiai útvonalakra, így ha az ázsiai ország is rábólint, hamarosan akár Indiába is repülhetünk a diszkont légitársaság repülőgépeivel. A terve szerint jövőre már Indiába is visz közvetlen járattal a Wizz Air / Fotó: Kallus György / Világgazdaság Ezek feltehetően a 2025 első negyedévében érkező Airbus A321XLR-ek lehetnek majd, melyekből a Wizz Air jövő februárjában veheti át az elsőt. Az akár nyolcórás utakra is képes gépekből az évtized végéig 47-et tervez beszerezni a légitársaság, amelyről májusban közzétett éves jelentésében számolt be. Az indiai tervek azonban ennél régebbiek, így a Wizz Air már tavaly novemberben kapott úgynevezett kijelölést az olasz hatóságoktól az indiai járatokra, amelyek a tervek szerint kezdetben hat-hét európai repülőtérről indulnak majd több nagyobb indiai repülőtérre is. Most nem járnak fapados légitársaságok India és Európa között Ez nemcsak a Wizz Air, de Európa és az ázsiai ország közötti légiközlekedés tekintetében is fontos változást hozhat, hiszen ezen a viszonylaton most szinte csak hagyományos légitársaságok közlekednek, amelyeknek az árát Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója szerint drágállnak az Európa különböző részein élő indiaiak – írja a Travelo. A cégvezető szerint a fapadosok által kínált alacsonyabb árak mind a turisták, mind a diaszpóra tagjai körében élénkítheti a keresletet. Ezek az alacsonyabb árak szerinte 200 euró körül mozognának a Wizz Airnél, de a legolcsóbb ajánlatok akár 100 euróért is elérhetők lehetnek. Jövőre nemcsak a Wizz Air, de az indiai fapados légitársaság, az Indi Go is indíthat közvetlen járatokat India és Európa között.