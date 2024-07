A ferihegyi repteret is elérte a globális leállás: járatkésésekre, torlódásra kell számítani

A Budapest Airport arra kéri az induló utasokat, ha rendelkeznek vonalkóddal vagy QR-kóddal ellátott beszállókártyával, illetve elvégezték a poggyászfeladást, vagy csak kézipoggyásszal utaznak, közvetlenül a 2A terminálra lépjenek be, és menjenek az utasbiztonsági ellenőrzéshez. A további torlódások elkerülése érdekében azt is kérik, hogy az utasok kísérő nélkül lépjenek be a terminálépületbe.