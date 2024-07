A Netflix jelenleg több mint 80 játékot fejleszt, és tervei szerint ettől a hónaptól kezdve havonta egy új játékot fog kiadni előfizetőinek. A legutóbbi bevételi jelentésében Gregory K. Peters, a Netflix társigazgatója részletesen ismertette a cég játékokkal kapcsolatos terveit és a növekedés elérésének módját.

A Netflix közel száz játékot fejleszt, ezekkel bővíti sorozatai világát / Fotó: Rafael Henrique

A vállalat leggyorsabban az interaktív narratív játékok terén mozdul előre, amelyeket Peters „könnyebben elkészíthetőnek” nevezett. Ezek a játékok a Netflix Stories narratív központban helyezik el, ahol a cég minden hónapban egy új játékot fog indítani népszerű sorozatok alapján, mint például az Emily Párizsban és a Selling Sunset. Peters ígérete szerint

a Netflix sokkal több, különböző típusú játékot is tervez piacra dobni a következő negyedévekben és években.

Theodore A. Sarandos, a Netflix másik társigazgatója szerint szórakoztató és figyelemreméltó, hogy lehetőségükben áll a saját tartalmaikból videójátékokat csinálni, ezzel is bővíteni a kínálatukat. „Az a cél, hogy egy műsort át tudjunk vinni a szezonok közötti időszakba, és ezen túl is, hogy a játékplatformon új karaktereket és történetszálakat, vagy új fordulópontokat mutassunk be, majd ezek megjelenhessenek a következő szezonban vagy a film folytatásában” – idézte Sarandost az Eurogamer.

Ezek szerint a Netflix több saját gyártású filmjét vagy sorozatát mostantól platformokon átívelő franchise-okként képzeli el.

Eddig a Netflix több mint száz játékot dobott piacra, bár ezek közül sok kis méretű volt.

A Netflix mobilalkalmazásában számos harmadik fél által fejlesztett játék található meg az előfizetés részeként, mint például a Grand Theft Auto, a Football Manager és a Sonic Mania, valamint eredeti Interaktív Történetek, amelyek a Netflix műsoraira épülnek, mint például a Love is Blind és a Perfect Match. Peters megjegyezte, hogy bár a Netflix meglehetősen agresszív elkötelezettségi növekedési célokat tűzött ki maga elé, melyeket elért, az üzleti tevékenységre gyakorolt hatása még mindig elég kicsi.

Az elmúlt év végén Mike Verdu, a Netflix játékokért felelős vezetője elárulta, hogy

a vállalat több mint 10 játékot fejleszt házon belüli stúdiókban, valamint további 90 játék fejlesztését külső stúdiókra bízta.

Nem világos, hogy mi a pontos megoszlás a házon belüli és a harmadik fél által fejlesztett játékok között a jelenleg fejlesztés alatt álló 80 játék esetében.