Jelentősen bővül jövőre a BKK buszflottája

Újabb 50 új csuklós autóbuszból álló flotta érkezik a fővárosba 2025-től – jelentette be kedden a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A vállalat közleménye szerint az új járművek üzemeltetésére tavaly kiírt tenderben az ArrivaBus Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, így az eljárás nyertese lett.

Ötven csuklós autóbusszal bővül jövőre a BKK flottája / Fotó: Róka László / MTI

A BKK és az ArrivaBus Kft. tízéves – és további két évvel meghosszabbítható – szerződést írt alá, és a jövő nyártól érkeznek majd a Mercedes legmodernebb, alacsony padlós Citaro G típusú autóbuszai.

A buszokról azt közölték, hogy a járművek akadálymentesek, tágas férőhellyel, légkondicionálóval, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel rendelkeznek.

Az új járművek elsősorban Dél-Budán, Dél-Pesten és a Rákóczi út–Thököly út–Újpalota útvonalon közlekednek majd.

Kitértek arra is, hogy a most kötött szerződés 50 csuklós autóbusz forgalomba állításáról szól, június közepén ugyanígy 50 csuklós autóbusz üzemeltetésére írt alá szerződést az ArrivaBus Kft., ezenkívül további 50 szóló autóbusz üzemeltetéséről is megállapodás születhet.