Bolt az Uber ellen: ki a győztes? – így áll a taxisháború Magyarországon

Júniusban az éves tervünkben elvárt számokat túlteljesítettük. Jól látható, hogy az utasok többsége továbbra is minket választ – erről is beszélt a Világgazdaságnak adott interjújában a Bolt ügyvezető igazgatója. Az Uber nagyjából egy hónapja jelent meg újra Magyarországon és sokan azt jósolták, hogy ezzel vége a Bolt egyeduralmának. Viszont dr. Sabjányi László most egyenesen arról beszélt, hogy azok a sofőrök, aki az elmúlt hetekben távoztak, már időközben jelezték a visszatérési szándékukat.