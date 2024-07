BYD: a luxusból sosem elég – itt a kínai supercar

A kínai autógyártónak már három luxusmárkája is van: a társaság a supercar kategóriában napokon belül debütál a közel százmillió forintos Yangwang U9-es modellel. A Ferrari és a Lamborghini is felkötheti a gatyát – a BYD már nekik is konkurencia.