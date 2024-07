Egy órára elképesztően gazdaggá tette az Apple egy magyar ügyfelét – később kiderült, tévedés volt

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az Apple Pay tömegesen vont le összegeket az ügyfelei számláiról. A cég szerint technikai probléma miatt tévesen terhelésre került összegek visszatérítése az Apple által folyamatban van.

Fotó: GettyImages

Amennyiben valaki még nem kapta meg a jogosulatlan terhelés ellenértékét, abban az esetben jelezze panaszát a hitelintézeténél. Egy a Hvg.hu-hoz eljuttatott képernyőfotó szerint

összesen 254 millió forintot utalt az Apple egy magyar felhasználó Apple Pay szolgáltatásban regisztrált kártyájára.

Csakhogy a képet beküldő számláján nemhogy több százmillió forint, hanem semmilyen összeg nem volt a téves tranzakciók előtt. Úgy látszik tehát, nemcsak a levonásokba, de a visszafizetésekbe is hiba csúszott.

A tévesen visszaküldött összeget egy óra elteltével zárolták, majd levonták a számláról, de az abból levont tranzakciókat is visszatérítették.

„A végén minden olyan lett, mint az egész ügy előtt, csak megkaptam a jogos visszatérítésemet” – írta az érintett.

A Világgazdaság munkatársától két ízben is, először 399, majd 9490 forintot. Mint kiderült, mások is hasonlóképpen jártak. Az ügyfelektől különböző összegeket vontak le, például volt, akitől kétszer 990, majd még egyszer 1990 forintot vett le a rendszer, míg másnak egyszer 2390, majd 2990 forinttal terhelték a bankkártyáját. Előfordult olyan eset is, amikor 5 perc alatt 74 tranzakcióval 550 ezer forintot vontak le, mire a bankja letiltotta a kártyáját.