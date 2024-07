Egy Wizz Air járat utasai 25 órát vártak Bulgáriában arra, hogy hazajussanak

A Wizz Air közleménye a késésekkel kapcsolatban

A Wizz Air pénteken eljuttatott közleményében azt írta, hogy mindent megtesz azért, hogy az utasok időben eljuthassanak úti céljukra. Kiemelték, hogy abban az esetben, ha a késés miatt a légitársaság kénytelen átütemezni másik napra a járat indulását, a megadott elérhetőségeken erről az előírásoknak megfelelően, időben tájékoztatja a légitársaság az utasokat. Ilyenkor azt is jelzi a vállalat, hogy az erre igényt tartók hol kérhetnek segítséget a szálláshoz és a transzferhez. Azok számára, akik maguk gondoskodnak a szállásról és a reptérre való kijutásról, az ügyfélszolgálat számára online benyújtott számlamásolatok ellenében, észszerű mértékig megtéríti az extra költségeket a Wizz Air.

„Minden kollégámmal együtt azon dolgozunk, hogy utasaink még a magyar és nemzetközi légi irányításban tapasztalható korlátozott kapacitások ellenére is időben és kényelmesen eljussanak úti céljukra. Pilótáink, légiutas-kísérőink és a háttérben dolgozó kollégáink ezen a nyáron is felkészülten várják utasainkat, és mindent megtesznek azért, hogy maradandó élmény legyen idén is az utazás” – mondta Radó András, a Wizz Air kommunikációs vezetője.