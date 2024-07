Eltűnik a süllyesztőben az egykori jugoszláv farmerek gyártója is

Egyetlen nap alatt több mint 500 varrónő vált munkanélkülivé az észak-horvátországi Varasdon (Varazdin), miután bezárt az ország utolsó nagy ruhagyára. Az 1918-ban alapított Varteks már hosszú ideje pénzügyi gondokkal küszködött, ugyanis nem bírta a versenyt az olcsó keleti konkurenciával.

A korábbi horvát államfő is kedvelte a Vartekset, persze már nem jugoszláv farmerben pompázott / Fotó: Mehmet Emin Menguarslan / Anadolu via AFP

A helyzeten az sem segített, hogy egy ideje a világ legismertebb márkái számára is végeztek bérgyártást. A horvát üzemben készültek például a Hugo Boss egyes termékei, de a Levisnek is készítettek farmereket. Az egykor 11 ezer alkalmazottat is foglalkoztató vállalat igazgatója a bejelentést követően a vállalatot irányító menedzsereket okolta a kialakult helyzetért.

Szerinte a vezetők rossz irányba vitték a céget, amikor pedig elküldték őket, olyan nagy kártérítést kértek, ami fizetésképtelenné tette a vállalatot. A cég dolgozói és az igazgatóbizottság végül hétfőn közösen döntött úgy, hogy bezárják a Varteks üzemeit, és megkezdik a felszámolást. Egyedül a vállalat bolthálózata működik még egy darabig, amíg kiárusítják a készleteket.

Itt készült a híres jugoszláv farmer is

A Varteks csődje az egész horvát társadalmat sokkolta, mert a cég az egész régióban komoly márkának számított. A rendszerváltás előtt a most leállított gyártósorokon készültek többek között a híres jugoszláv farmerek is. Sőt, a varasdi vállalat a modern divat világában is jelen volt. Ruháikat a horvát hírességek is szívesen viselték, a korábbi horvát államfő, Kolinda Grabar-Kitarovic például rendszeresen a Varteks ruháiban pompázott a diplomáciai útjain.