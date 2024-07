A legjobb mobilbanki applikáció, a legjobb adaptív banki weboldal, valamint a legjobb közösségimédia-marketing és szolgáltatások magyarországi kategóriáiban végzett az élen a Gránit Bank a Global Finance magazin 2024. évi lakossági digitális banki versenyén, az utóbbi kategóriában pedig a kelet-közép-európai régióban is a legjobb lett. A Gránit Bank ügyfélszámának gyors ütemű bővülésében nagy szerepük van a folyamatos innovációknak, ezen belül a digitális bankolásban főszerepet játszó mobilbanki applikáció és a weboldal fejlesztésének is, amit a New York-i székhelyű Global Finance idén egy-egy díjjal ismert el.

Rangos külföldi díjakat zsebelt be a Gránit Bank / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Magyarországon legjobb mobilbanki applikáció díjjal többek között a széles körű funkcionalitást és az app ügyfelek általi nagyarányú használatát ismerték el. A mobilon is teljes körű weboldalt a hazai piacon szintén a legjobbnak ítélték. További két díjjal ismerték el az ügyfelek megszólításában és az edukációban is kiemelkedő szerepet betöltő social media tevékenységet, amelyet nemcsak Magyarországon, hanem a régióban is a legjobbnak ítéltek.

2010-es indulása óta a Gránit Bank teljesítményét és innovációit a Global Finance idei díjaival együtt immár 65 hazai és nemzetközi elismeréssel honorálták. Nagy öröm számunkra, hogy a rangos nemzetközi szaklapok is elismerik a munkánkat, de még fontosabbak számunkra az ügyfelektől érkező pozitív visszajelzések, amelyek digitális szolgáltatásaink további bővítésére és fejlesztésére inspirálnak

– mondta Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

Legjobb mobilbanki applikáció

A Global Finance értékelte a pénzintézet applikációjának ügyfelek által elérhető funkcióit. Meggyőző érvként szolgált az is, hogy az aktív mobilapp-felhasználók száma egy év alatt 80 százalékkal nőtt, és az alkalmazást az ügyfelek 82 százaléka rendszeresen használja. A Gránit eBank az elmúlt évben számos újdonsággal bővült: bankkártyát mindössze néhány gombnyomással igényelhetnek az ügyfelek ezen a felületen, amely

azonnal rendelkezésre áll digitálisan;

megtekinthetők a bankkártyák adatai, valamint a PIN-kód is;

néhány gombnyomással végezhetők állampapír-tranzakciók értékpapírszámla-nyitással együtt.

Ezenfelül az applikációban lehetőség van csekkbefizetésre is.

Az elmúlt év egyik legnépszerűbb fejlesztése lett a devizaszámla-nyitás és az appon belüli azonnali, devizapiaci középárfolyamon történő, díjak nélküli devizaváltás.