Hivatalos: újabb autógyártó a fedélzeten

Peking engedélye mindenhez szükséges

Kínában a helyi autógyártóknak előzetesen meg kell szerezniük a népgazdasági tervezést végző Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság (NDRC) jóváhagyását ahhoz, hogy saját márkanéven járműveket forgalmazhassanak. Ezt a kötelezettséget a feltörekvő startupok egy-egy régóta a piacon lévő cég felvásárlásával teljesítették, majd a cégér átnevezésével már saját márkanéven dolgozhattak a piacon.

A Xiaomi SU7-esből az idén legalább százezret szeretnének gyártani / Fotó: NurPhoto via AFP

Alanyi jogon nagyon kevesen szereztek járműgyártói szakképesítést, a Nio például az üdítő kivételek közé tartozik. Az engedélyezési procedúrát egyébként 2017-ben szigorították, elkerülendő a veszélyes túlkapacitások kialakulását az új energiaforrásokra támaszkodó autógyártásban.

Nem csak a hatóság, a nagyközönség is visszaigazolta, hogy a Xiaomi autógyártói ambíciói megalapozottak.

A cég már a forgalmazás hivatalos, áprilisi megkezdése előtt győzelmet aratott, a frissen induló autógyártók körében rekordszámú megrendelést zsebelt be, s az SU7-es teljes idei gyártókapacitását lefedték, pedig százezer járműről van szó.

A cég a beszállítókkal való egyeztetést követően és a második műszak bevezetésével 120 ezerre emelte a tétet, ennyi villanyautót adnának át az idén. Jelenleg 30 hetes a várakozási idő a népszerű szedánra.

Az új modellekre sem kell sokat várni

A Xiaomi magasra tette a mércét a SU7-essel. A jármű három változatban (Standard, Pro és Max), átszámítva 10,6 és 15 millió forint közötti áron érhető el Kínában, exportban még értelemszerűen nem gondolkoznak. A csúcsváltozat, a Max

gyorsulása 2,78 másodperc 100 km/h-ra

hatótávolsága 800 km,

teljesítménye 663 L,

végsebessége 265 km/h,

súlya 2,5 t,

hosszúsága közel 5 m,

alapára pedig 299 900 jüan (14,81 millió forint).

S hogy a fogyasztói érdeklődést is fenntartsák, már bejelentették jövő évi megjelenéssel egy olcsóbb, 20,7 ezer dolláros (7,61 millió forint) személyautó tervét és egy a Tesla Model Y-ra hajazó elektromos SUV-t (Lemang kódnéven), valamint most frissen 2026-ra egy Kunlun fantázianéven futó projektet: ez egy olyan SUV-t fed, amely kiterjesztett hatótávolságú motort kap, azaz ha kifogyna az erő az akkumulátorból, akkor egy benzines kisegítő apparáttal áramot tudnak generálni a további kilométerekhez.

Az ilyen EREV járművek nagyon népszerűek Kínában,

a Leapmotor, a Neta Auto, az IM Motors és a Li Auto is a kínálatában tartja őket, ez utóbbi számít a kategória királyának. Kisvártatva a Szegeden és Törökországban is gyárat építő BYD is előáll saját, 2000 kilométer megtételére is alkalmas EREV-jével.