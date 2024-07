Légkondibiznisz: megtalálta a menekülőutat az autóiparból a Robert Bosch

Stefan Hartung, a börzén nem jegyzett családi cégként működő Bosch vezérigazgatója elmondta, hogy a vállalat korábban elfogadott 2030-ig szóló stratégiája értelmében nagyobb, lehetőleg globális felvásárlási célpontokat kerestek, és arra is nyitottak, hogy a csoport egyes részlegeit a tőzsdére vigyék. Korábban egyébként a Whirlpoollal is hírbe hozták a Boscht, aminek volt is valóságalapja – árulták el a német topmenedzserek a Reutersnek, ám végül jobb befektetésnek ítélték a JCI-t, amivel a Whirlpool le is került az asztalról.

A JCI részvényei kedden mintegy 1,5 százalékkal, 69,1 dollárra gyengültek a Wall Streeten, a szerdai tőzsdenyitás előtt elektronikus kereskedésben pedig stagnál az árfolyam.