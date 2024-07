Tökéletes viharba került az európai légi közlekedés, ettől szenved a Wizz Air és a Ryanair is

Júniusban 46 százalékkal nőtt a járattörlések száma Európában az előző hónaphoz képest a Cirium légi közlekedési elemzőcég adatai szerint. Ez összesen 8145 törölt járatot jelentett az összes európai repülőteret figyelembe véve – írja a londoni The Sun.

Felszállt a Wizz Air egyik gépe / Fotó: NurPhoto via AFP

Rengeteg járatot törölt a British Airways

A probléma tehát nem csupán a Magyarországon is működő légitársaságokkal, és nem is főként a fapadosokkal kapcsolatban áll fenn. Sőt, a The Sun szerint a British Airways az egyik leggyengébben teljesítő cég. A brit nemzeti légitársaság ugyanis az elmúlt 12 hónapban egymaga nem kevesebb mint 4033 járatot törölt, s ez a szám majdnem a kétszerese például a szintén brit bejegyzésű EasyJet azonos időszakbeli járattörléseinek. És akkor a késések még nem is kerültek szóba.

Az aggasztó statisztikák igazolják az európai utasoktól érkező felháborodott panaszokat, úti jelentéseket, amelyek a nyári csúcsszezonban szerzett horrorisztikus élményekről számolnak be.

A The Sun utazási rovatának vezetője, Lisa Minot szerint a „súlyos problémák tökéletes vihara” várhatóan még jó darabig további fennakadásokat okoz majd a kontinens légi utasforgalmában.

Ezek közé a problémák közé tartoznak

a légiforgalmi irányítás személyzeti problémái,

valamint az ukrajnai

és a közel-keleti konfliktusok miatt korlátozott légtér.

A személyzeti problémák már eddig is érintették a British Airways és az EasyJet légitársaságot, amelyek a múlt hétvégén részint ezért, részint a rossz időjárás miatt voltak kénytelenek több mint 60 járatot törölni. Eközben a párizsi, olaszországi, glasgow-i és aberdeeni sztrájkok is súlyosbítják a helyzetet.

A legtöbb járattörlést elszenvedő légitársaságok közé tartozik a kisebbik ír diszkont-szolgáltatócég, az Aer Lingus is, amelynél egy pilótasztrájk is kirobbant a fizetések emeléséért, a káoszt odáig fokozva, hogy csak emiatt több száz járatot kellett törölni az elmúlt másfél hónapban – írja a BBC. Bár időközben a szakszervezet a körvonalazódó megállapodásra tekintettel lefújta a sztrájkot, az Aer Lingus szerint a következő időszakra törölt járatok már semmi esetre sem indíthatók el.