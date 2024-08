A magyarok egyik kedvenc márkája megérkezett Budapestre: üzletet nyit a Fjällräven

Magyarországon is partner márkaüzlettel bővíti kínálatát a Fjällräven túramárka. Az Európában mostanáig tizennégy üzlettel rendelkező svéd outdoor márka termékei 2010 óta érhetőek el a hazai vásárlóknak. Piaci jelenlétének további erősítése érdekében a Fjällräven augusztus 15-én nyitja meg első magyarországi partner márkaboltját a budapesti MOM Park bevásárlóközpontban.

Fotó: András Erdei



A cég közleménye szerint az 1960-as alapítása óta a Fjällräven célja a természetjárás népszerűsítése. Emellett a márkának kiemelten fontos cél a természet megóvása, éppen ezért fejlesztéseik során alapvető szempont, hogy termékeik a lehető legteljesebb mértékben segítsék a környezet megóvását (legyen szó anyagválasztásról, tartósságról, vagy funkcionalitásról), valamint hangsúlyt fektetnek a természetjárók edukálására is.

A Fjällräven Európában tizennégy márkaüzletet működtetett. Ez a hálózat bővül most tovább az első magyarországi partner márkabolttal, amely augusztus 15-én nyitja meg kapuit Budapesten.

Fotó: András Erdei

„Több mint 14 éve léptünk be termékeinkkel a magyar piacra, és azóta a prémium minőséget képviselő, funkcionális és fenntartható outdoor termékek iránti kereslet növekedése mellett örömmel tapasztaltuk, hogy a márka hazai kedvelői egy aktív, természetszerető közösséggé kovácsolódtak.

Mi is sok új barátságot is kötöttünk: így tekintünk vásárlóinkra és partnereinkre. Az elmúlt évek építkezésének eredményeként legújabb európai márkaüzletünk most Budapesten nyithatja meg kapuit, és így termékeink immár teljes választéka elérhetővé válik a magyar túrázók számára. Ennek köszönhetően pedig, eredeti küldetésünknek megfelelően még több embert ösztönözhetünk a természet felfedezésére” – mondta Harald Heim, a Fenix Outdoor Emerging Markets operatív vezetője.