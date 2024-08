Bár az Amazon körülbelül 970 millió dollárt fizetett a Twitch-ért tíz évvel ezelőtt, egy új jelentés szerint a platform még mindig nem termel profitot a vállalatnak. A Twitch a videójátékok streamelésének egyik legnagyobb platformjaként ismert, de az elmúlt években egyik nehézségből esett a másikba. Az elmúlt év során a Twitch több elbocsátási hullámot is átélt, legutóbb januárban, amikor összesen legalább 900 embert bocsátott el az Amazon.

Az Amazon feketebáránya: a Twitch továbbra is egy pénznyelő / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Miközben az Amazon a leépítést azzal magyarázta, hogy így nyereségessé tudja tenni a szolgáltatást, egy belső dokumentumból az derül ki, hogy a Twitch még most is csak nyeli a pénzt, annak ellenére, hogy a platform 2023-ban körülbelül 2 milliárd dollárt keresett hirdetésekből és bevételekből. Ennek eredményeként állítólag kevesebb pénzt fektetnek be a Twitch-be, és

a vállalat munkatársai attól tartanak, hogy a Twitch az Amazon egyik „zombimárkájává” válhat,

mint például a könyvértékelő oldal, a Goodreads, amelyet a cég 2013-ban szerzett meg. A Twitch dolgozói állítólag amiatt aggódnak, hogy az őszi éves működési felülvizsgálat után újabb elbocsátások következhetnek – számolt be róla a Metro.

Az Amazon szóvivője elmondta, hogy „mindig is hosszú távú szemléletet vallottak a Twitch kapcsán, és megjegyezte, hogy a platform képes elérni a nehezen elérhető közönségeket is”, valamint hogy „továbbra is bízik a Twitch potenciáljában”. A Twitch dolgozóinak küldött januári elbocsátásokkal kapcsolatos e-mailjében Dan Clancy, a Twitch vezérigazgatója elmondta: „jelenleg optimistán az alapján méretezzük a szervezetet, hogy hol leszünk három vagy több év múlva, nem pedig, hogy most hol tartunk” – mondta Clancy.

A Twitch-en kívül a teljes játékiparban széles körű elbocsátások történtek,

mivel a fejlesztési költségek növekednek, és a kereslet a világjárvány után csökken. Az Amazon idén áprilisban újabb leépítést jelentett be, ezúttal a számítási felhő üzletágban dolgozók egy nagy csoportjától vált meg, mely több száz személyt érint az értékesítésben, a marketingben és a globális szolgáltatásokban.