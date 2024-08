Lemondott a Bank of China elnöke

A Bank of China (BOC) elnöke és igazgatótanácsának alelnöke, Liu Csin személyes okokból vasárnap azonnali hatállyal lemondott – írta a Reuters.

Lemondott Liu Csin, a Bank of China elnöke / Fotó: NurPhoto via AFP

Az állami tulajdonú hitelintézet közölte, hogy igazgatótanácsa jóváhagyta Ge Haijiao kinevezését, mint a bank átmeneti elnökét, aki vasárnap vette át a tisztséget Liutól.

Lemondása alig egy évvel követi elődje, Liu Lan korábbi BOC-elnök távozását,

aki 2023 márciusában mondott le egy korrupcióellenes vizsgálat miatt, amely során kiderült, több mint 121 millió jüan – nagyjából 6 milliárd forint – értékű kenőpénzt fogadott el.

Az 1967-es születésű Liut 2023 áprilisában nevezték ki a kínai bank elnökévé. Korábban 2020 januárjától 2021 márciusáig a China Everbright Bank elnöke, 2018 szeptemberétől 2019 novemberéig pedig a politikai hitelező China Development Bank alelnöke volt. Emellett pedig az állami tulajdonú Industrial and Commercial Bank of China, a világ legnagyobb hitelezőjének a befektetési banki részleg vezetőjeként és a Jiangsu tartományi fiók vezetőjeként is dolgozott.