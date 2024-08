A BYD, az új energiákkal hajtott járművek és a hajtáslánci akkumulátorok globális vezető gyártója szerdán hosszú távú megállapodást kötött az Uberrel. Az együttműködés célja, hogy a vezető piacokon világszerte százezer új, tisztán elektromos hajtású BYD-modellel bővüljön az Uber flottája. A maga területén mindkét vállalat vezető szerepet tölt be az elektromobilitásban: az Uber neve alatt a világ legnagyobb, igény szerint elérhető villanyautóflottája fut, a BYD pedig a világ egyik vezető elektromos autókat gyártó márkája.

BYD-modellekkel újít az Uber, frissül a flotta / Fotó: BYD Hungary

Az együttműködés fontos célja, hogy az elektromos autók beszerzésének és használatának költségét kedvezőbbé tegye az Uber-sofőrök számára, ezzel is támogatva az elektromos járművek terjedését az Uber flottájában világszerte, tisztábbá téve a közlekedést. Annak ellenére, hogy a felmérések szerint az Uber-sofőrök a világátlagnál ötször gyorsabban hajlandók tisztán elektromos autózásra váltani, a vizsgálatokból az is egyértelműen kiderül, hogy a váltás legfőbb akadálya ma is az ár és a megfelelő finanszírozási háttér hiánya. Amellett, hogy

a BYD autóinak ára kedvező, karbantartási és fenntartási költségeik is alacsonyabbak.

A BYD széles modellpalettája, autóinak nagy hatótávolsága és kimagasló minősége kiválóan illeszkedik az utazásmegosztó világvállalat igényeihez.

A két cég elektromos átállást támogató együttműködésének fontos része a töltés, a karbantartás, sőt a biztosítás és a finanszírozás olcsóbbá tétele is, attól függően, hogy az adott piacon mi a legmegfelelőbb az Uber sofőrjei számára. A két vállalat a BYD majdani önvezető járműveinek fejlesztésében is együttműködik, ezek az Uber flottájában lépnek majd színre elsőként. A világ legnagyobb utazás- és fuvarmegosztó vállalataként az Uber kiválóan alkalmas az önvezető technológiák bevezetésére és a közönséggel való megismertetésére világszerte.

Amikor egy Uber-sofőr villanyautóra vált, az általa okozott kibocsátás mértéke akár négyszer nagyobb mértékben csökken, mint egy-egy átlagos autós esetében, egyszerűen azért, mert az Uber szolgáltatói többet autóznak. Ugyanakkor utasaink jelentős része nálunk találkozik életében először az elektromobilitással. Szeretnénk minél többeknek bemutatni az elektromos autózás értékeit világszerte

– mondta Dara Khosrowshahi, az Uber ügyvezetője.