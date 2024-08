Divat: Miu Miuban pompáznak a trendi fiatalok, új szelek fújnak a globális kifutókon

Az igazi sztár a Miu Miu volt

A globális divat legnagyobb sztárja ugyanakkor a spanyol Pradához tartozó Miu Miu márka volt, amelynek 2024 első felében 93 százalékkal, 573 millió dollárra ugrott meg a forgalma, és az Ázsia-Csendes-óceáni térségben, valamint Japánban is 12, illetve 55 százalékkal növekedett.

Az 1992-ben alapított vállalat kifejezetten a fiatalokra fókuszál, akik fogékonyabbak az influenszer- és a közösségimédia-hatásokra.

Nem csoda, hogy a közösségi médiában a márkákra és termékekre rákereséseket nyomon követő Lyst 2023-ban az év legjobb divatmárkájának választotta. A Miu Miu egyik nagy dobása volt például az alsónadrág stílusú nadrágok bevezetése. A márka ruháit viselte Olivia Rodrigo pop-rock hercegnő a tavalyi Grammy-díjátadón, Sydney Sweeney színésznő az idei MET-gálán, vagy a Bridgerton sztárja, Florence Hunt a sorozat harmadik évadjának londoni premierjén júniusban.

Divat: remekül teljesített a Miu Miu / Fotó: Edward Berthelot/Getty Images

A cég marketingesei arra is odafigyeltek, hogy ázsiai sztárokat is becserkésszenek, Miu Miuba öltöztették mások mellett Dzseng Von-jang K-popsztárt is, aki a márka „nagykövetévé” is vált.

A kínai nehézségeket azért a Pradánál is érezték, ezt jelezte Andrea Guerra vezérigazgató a vállalat gyorsjelentésének keddi bemutatója után, mondván:

Kína egy kicsit bonyolultabbá vált.