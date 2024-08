Hadiipar: újabb fegyvergyár épül Magyarországon

Nem lassul a magyar hadiipari bővülése – ez a megállapítás vonható le az elmúlt időszak fejleményeiből. Kiderült ugyanis, hogy újabb ilyen üzem fog megépülni Magyarországon.

Hadiipar: új fegyvergyár épül Magyarországon / Fotó: Colt CZ

Legutóbb majdnem napra pontosan egy hónapja állt termelésbe a legújabb hadigyár itthon, amelyben lőszerek készülnek Várpalotán. Most pedig újabb védelmi ipari kapacitás létrejöttéről lehet beszélni. A Colt CZ csoport ugyanis bejelentette, hogy bővíti kézifegyvergyártását magyarországi telephelyén.

A Colt CZ nem akármilyen presztízsű vállalat a fegyveriparban. A világ egyik vezető lőfegyver-, taktikai kiegészítő- és lőszergyártójának számít

a katonai és rendészeti,

a személyi védelem,

a vadászat,

illetve sportlövészet területén.

Ráadásul folyamatosan szélesíti portfólióját: 2024 elején megszerezte az Mk 47 Striker 40 milliméteres Advanced könnyű gránátvető rendszer tulajdonjogát a General Dynamics Ordnance and Tactical Systemstől.

A Colt CZ székhelye a Cseh Köztársaságban található. Több mint 3600 embert foglalkoztat Csehország, az Egyesült Államok, Kanada, Svédország, Svájc és Magyarország piacán, ahol kivétel nélkül gyáregységekkel is rendelkezik. A céget 2020 óta jegyzik a prágai tőzsdén, többségi tulajdonosa a Česká zbrojovka Partners SE holding.

Új fegyvergyár épül Magyarországon: ezt lehet róla tudni

A cseh fegyvergyártó magyarországi terjeszkedéséről jelenleg a következőket lehet tudni. A Colt CZ a magyar lánycégében, a Colt CZ Hungary Zrt-ben többségi részesedéssel bír és teljes egészében maga bonyolítja a gyártási folyamatot.

Ezt pedig most jócskán felpörgeti, ugyanis újonnan épít egy lőfegyvergyártó-üzemet Kiskunfélegyházán, ami további gyártási kapacitást fog biztosítani. Hogy pontosan mekkorát és milyen termékeknél, azt nem részletezték, ugyanakkor arra felhívták a figyelmet, hogy a CZ kereskedelmi, katonai és rendvédelmi termékei iránt világszerte növekvő keresletet tapasztalnak, amit részben a magyarországi új gyárral is próbálnak majd kielégíteni. Kiemelték azt is, hogy a gyárépítés folyamatát a CZ szakemberei felügyelik.