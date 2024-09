Az Amazon bejelentette, hogy közel 10 százalékos béremelést ad több ezer brit alkalmazottnak, miután sikeresen megakadályozta a GMB szakszervezet azon törekvését, hogy tárgyalási jogokat szerezzen a bérek és munkakörülmények kapcsán. A cégóriás szerint a béremelés 9,8 százalékkal növeli a minimális fizetési rátákat, amelyek így helyszíntől függően óránként 13,50 és 14,50 font közé esnek. Azok az alkalmazottak, akik már legalább három éve dolgoznak a cégnél, óránként minimum 13,75 és 14,75 font közötti összeget kapnak.

Az Amazon széles körű béremelést jelentett be / Fotó: Anadolu via AFP

A béremelés szeptember 29-től lép érvénybe, és több ezer Amazon alkalmazottat érint, beleértve a kiszállító sofőröket és a brit logisztikai központokban dolgozókat is, miután a brit munkavállalók az elmúlt időszakban több sztrájkot is szerveztek. A cég közlése szerint 2022 óta 550 millió fontot (256,6 milliárd forint) fordítottak az alkalmazotti bérek emelésére, emellett az alkalmazottaknak egyéb juttatásokat, például támogatott étkezést és kedvezményeket is biztosítanak. Az Amazon szóvivője így nyilatkozott:

Büszkén jelentjük be, hogy minden frontvonalbeli alkalmazottunk számára növeljük a minimális kezdő fizetést, ami évente több mint 28 ezer fontnak (13 millió forint) felel meg, és továbbra is iparágvezető juttatásokat kínálunk már az első naptól kezdve.

A The Guardian szerint Rachel Fagan, a GMB szervezője azonban kritikával illette a lépést: „ez túl kevés, túl későn érkezett – az Amazon vezetői a dolgozók ipari akciói miatt voltak kénytelenek lépni. Az Amazon hírneve mélyponton van a dolgozóival való bánásmód miatt, és most a cégvezetők megpróbálják elfedni a valóságot. Minden egyes nap bizonytalan munkakörülmények, alacsony bérek és túlzott megfigyelés keseríti meg az Amazon dolgozóinak életét”.

Az Amazon globális politikája szerint inkább közvetlen kapcsolatot ápol a dolgozóival, és nem működik együtt a szakszervezetekkel. A brit Munkáspárt ígéretet tett arra, hogy megkönnyíti a szakszervezetek számára az elismerés elnyerését, részeként annak az intézkedéscsomagnak, amely a brit munkavállalók érdekérvényesítő képességének növelését célozza.