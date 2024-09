BMW: a fék elszállt, a nyereség olvad, az árfolyam a mélyben

A BMW sokkoló méretű visszahívásról adott hírt a múlt héten, de még ennél súlyosabb, hogy a bajor autógyártónak két év kellett ahhoz, hogy pontosan azonosítsa a probléma forrását és kiterjedését, s kiderüljön, milyen minőség-ellenőrzési lazaságok jellemzik a cég beszállítói hálózatát.

A BMW csoportnak két évig tartott a „nyomozás” és a károk felmérése / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A fékrásegítő rendszer hibája szerencsére nem vezetett végzetes katasztrófához, de a sofőröket alaposan meglephette, hogy nem kapcsolt az ABS, és a menetstabilizáló rendszer (ESP) is megadta magát, amikor a fékbe tapostak. A pedált tövig kellett nyomni, megfeszített erővel, hogy a kocsit kordában (és az úton) tudják tartani. A BMW csoport valamennyi márkájánál, így

a BMW-nél,

a Mininél

és a Rolls-Royce-nál is

előfordult a fékhiba, az esetek számáról azonban nem adott tájékoztatást a gyártó, csak annyit árult el, hogy a személyi biztonságot nem érintő problémáról van szó, azaz a kocsi így is, úgy is megáll, ha megnyomják a féket. Kisebb-nagyobb erővel.

Egymilliárd euróra becsüli a költségeket a BMW

A visszahívást kiváltó fékrendszer úgynevezett brake-by-wire rendszerű, amely elektronikus impulzusokat használ az 1920-as évek óta a legtöbb autóba beépített hidraulikus technológia helyett.

A BMW csoport másfél millió, az utóbbi két évben gyártott autóját kénytelen ellenőrizni

és szükség esetén visszarendelni a márkaszervizekbe, a probléma orvoslása ugyanis a fékrendszer megbontását igényli. A költségeket most egymilliárd euróra becsülik, de bajor társaság nyereségébe alaposan beleharapó visszahívás többe is kerülhet, nem is szólva a BMW presztízsmárkáinak presztízsveszteségéről. A Bloomberg által látott visszahívási dokumentum szerint

az ügyfelek és a kereskedők 2022 júniusában kezdtek panaszkodni a hibás fékekre.

A belső gyártásellenőrzés során nem észleltek hibát, úgyhogy a beszállítókhoz fordultak, s a végén kiderült, hogy a szintén német Continental autóalkatrész-gyártó által szállított, könnyebb és hatékonyabb rendszerként reklámozott fékszervó a ludas. Annak is egy alkatrésze, amely a fékrendszeren keresztül küldött elektromos jeleket befolyásoló interferenciát okozott.