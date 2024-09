Már hajóflottája is van a BYD-nek az autóexporthoz

A kantoni hajógyárban elkészült a BYD első, saját tulajdonában lévő autószállító tengerjárója, amely hétezer jármű befogadására képes. A hét végén a dokkban az utolsó simítások elvégzése után megtartották az avatóünnepséget, innen a „vízi jártasság” megszerzése lesz a következő lépés, mielőtt a BYD tengerentúli exportját lebonyolító monstrumot szolgálatba állítják.

A BYD Hefei a kantoni hajógyárban készült, és lesznek még követői / Fotó: CnEVPost

A cég vezetői úgy döntöttek, hogy nem írnak hagyományt, s a januárban átadott első, nem a tulajdonukat képező, de az igényekre szabott BYD Explorer No. 1. után nem a kettes sorszámot húzzák, hanem a tengerjáró a BYD Hefei nevet kapja, a világelső új generációs járműgyártó egyik telephelye után.

Hamarosan jön a BYD Szeged?

A sorminta innen a cég ígérete szerint a BYD gyártóbázisok nevével folytatódik, így remélni lehet, hogy a vállalat által 2022 októberében sajtóhírek szerint 710 millió dollárért megrendelt hat óriás autószállító egyikére majd a BYD Szeged felirat kerül. Más információk szerint a teljes flottát nyolctagúra tervezik, de ez menetközben, a globális kereslet alakulásától függően változhat.

Az sincs természetesen kizárva, hogy a BYD hajói bérszállítást is végezzenek hazai szektortársaik megbízásából az úgynevezett roll on-roll off (ro-ro) rendszerű hajókkal. A BYD Explorer No. 1. eddig két európai utat teljesített, elsőként a németországi bremenhaveni kikötőben, másodjára, augusztusban a spanyolországi Santander kikötőjében szabadult meg szállítmányától.

A BYD Explorer No. 1. eddig kétszer rakodott ki Európában / Fotó: AFP

Hogy sűrűsödnek-e az európai útjaik, az nagyban függ a Kína- és az EU között zajló vámtárgyalások kimenetelétől. Mint ismert, a szokásos 10 százalékos alapvám felett sávosan, 36,3 százalékig terjedő büntetővámmal sújtják július óta a kínai elektromos autókat a gyártók versenytorzító állami támogatása miatt.

A megoldásról, a kereskedelmi háború megelőzéséről intenzív tárgyalásokat folytatnak a felek. A vámok véglegesítéséről november elején kellene döntenie az Európai Bizottságnak, de a kérdésben a kezdeti felbuzdulás után egyre több már a tamáskodó vélemény a tagországok körében.