CATL: földön és levegőben is brutális terveket szőnek

Grandiózus tervekről számolt be a hét végén a Debrecenben gigantikus akkumulátorgyárat építő CATL, amely tízezer akkumulátorcsere-állomással kívánja lefedni a kínai nagyvárosokat, és a robbanásszerű fejlődés előtt álló eVTOL- (elektromos helikopter) iparágban is nagypályás szereplőként debütálna még az idén. A CATL terjeszkedésére a piacvezető Niónak is volt válasza.