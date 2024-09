Csíki Sör: Lénárd András szerint növekvő pályán vannak, de azért kiszállt az üzletből

A cégcsoport leghangsúlyosabb tagja a Csíki Sörgyár, de az üzletember nemcsak abból, hanem a csipszgyárból, az éttermet működtető vállalkozásból és a fesztiválszervező cégből is kiszállt. Ugyan az erdélyi lapnak nem beszélt összegekről Lénárd András, de a Székelyhon úgy tudja, 50 millió euró körüli összegért értékesítette részesedését.

Ugyan az elmúlt időben Erdélyben több cikk jelent meg arról, hogy rossz gazdasági helyzetben van a társaság, a beszélgetésben Lénárd András ezeket eloszlatta:

Minden, ami az utóbbi időszakban a Csíki Sörrel kapcsolatos negatív információ megjelent, részinformáció, esetenként pedig ferdítés. A kollégáim korábban publikussá tettek a cég forgalmáról és adózás előtti eredményeiről bizonyos adatokat: a vállalkozás növekvő pályán van, újabb piacokat kívánunk szerezni.

Idei pénzügyi várakozásuk egy körülbelül 10 millió lejes, azaz kétmillió eurós adózás és amortizáció előtti eredmény” – fogalmazott az üzletember. Lénárd azt is elmondta, hogy „az immáron 100 százalékos új tulajdonos is elkötelezett a székelyföldi márkák és a gyárak fejlesztése, további működtetése iránt, emellett számít az itt dolgozó kollégák közül is mindenkire, így jelentős változások a gyárak mindennapjaiban nem várhatók.”

A cég munkáját továbbra is segíti, de immár nem tulajdonosi minőségben. Persze az is kérdés, hogy meddig. Egy biztos, célja továbbra is Székelyföld gazdaságának felvirágoztatása.