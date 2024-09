Szeptemberben megkezdődik a jelszómegosztás beszüntetése a Disney+-on is és most ki is derült, mennyibe fog fájni, ha másokkal is meg szeretnénk osztani a fiókunkat. A legújabb információ szerint a jelszómegosztás ára nem lesz egységes, csomagonként változni fog és egyáltalán nem nevezhető olcsónak.

Drága és kényelmetlen lesz a jelszómegosztás a Disney+-on / Fotó: Hans Lucas via AFP

A jelszómegosztás mindig népszerű volt a barátok és családtagok között, viszont sok esetben újabb előfizetők elvesztését eredményezte. Ezért a nagy streamingszolgáltatók, mint a Netflix és a Disney úgy döntöttek, hogy teljesen eltörlik vagy büntetik a jelszómegosztást, vagy további díjakhoz kötik. Most kiderült, hogy a Disney+-on

a hirdetésmentes csomag jelszómegosztási díja 9,99 (3 500 forint) dollár,

a hirdetésekkel megtűzdelt csomag díja pedig 6,99 (2 800 forint) dollár lesz.

A jelszómegosztás viszont korlátozásokkal fog járni. A plusz tag csak egy profilt fog tudni létrehozni magának és csak egyszerre egy eszközön streamelhet vagy tölthet le tartalmat. Valamint csak olyan személyt adhatunk hozzá a fiókunkhoz, aki nem rendelkezik aktív vagy lemondott Hulu-, Disney+- vagy ESPN+-előfizetéssel – írja a The Verge.

A magyar előfizetők örülhetnek, ugyanis nem az amerikai áron kell hozzáférniük a jelszómegosztáshoz. A Disney+ magyar oldala szerint

itthon 1490 forinttért van lehetőség plusz felhasználó hozzáadására.

Ameddig az Egyesült Államokban szinte egy új előfizetés a megosztás ára, addig itthon ennek a fele.

Más szelek fújnak a Netflixnél

A jelszómegosztás korlátozása és a hirdetéses csomagok bevezetése extrabevételhez és -nyereséghez juttatta a globális piacvezető streamszolgáltatót. Saját becslései szerint a Netflix műsorait több mint félmilliárd ember nézi a bolygónkon.

A Netflix teljesen megszüntette a jelszómegosztás lehetőségét,

és keményen megbüntetik azokat, akik ennek ellenére is közkinccsé teszik a fiókjukat. Jelenleg több mint 190 országban, 269,6 millió háztartásban fizetnek a Netflixért, a bevételnövekedés az egy év alatt megszerzett 37,1 millió fizető ügyfélnek, valamint a sorozatos áremeléseknek köszönhető.