Kibertámadás a Disney ellen: kényes információkat loptak el a hekkerek

A nyár közepén hatalmas hekkertámadás érte a Disney egyik adatközpontját, a vállalat azóta vizsgálatot is indított az ügyben. Most kiderült, hogy Disney-dolgozók személyes adatai és a cég üzleti stratégiái is az ellopott adatok között voltak.