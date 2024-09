Kard ki kard! Egymásnak feszül a VW vezetése és a dolgozók

A Volkswagen ma ül először tárgyalóasztalhoz a szakszervezetekkel, a Hannoverben tartandó ülés meglehetősen parázs hangulatúnak ígérkezik, sajtójelentések szerint a dolgozók demonstrációval is nyomást próbálnak helyezni a gyárbezárások és leépítések mellett eltökélt cégvezetéssel, amelynek köztudottak nincs B terve. Amíg annak a kidolgozására rá nem kényszerítik a konszern 684 025 alkalmazottjából a menedzsment terveihez nem asszisztáló munkások.

Az 56 éves Oliver Blume vezérigazgató a Volkswagen Golf 50 éves születésnapi köszöntőjén / Fotó: AFP

A tárgyalások Oliver Blume, a Volkswagen-csoport teljhatalmú vezérigazgatójának a sorsára is a hatással lesznek, a dolgozók ellenállásukkal ugyanis már több elődjét is megbuktatták. Ha így történne, akkor Blume a másik lábára állhat, ugyanis a VW-csoport vezetését 2022 szeptemberétől ellátó topmenedzser egyben a Porsche vezérigazgatója is, azaz egy fenékkel két lovat ül meg.

A Volkswagen költségcsökkentésekre kényszerül

A dolgok azonban nem csak a Volkswagen márkánál mennek rosszul, nemrég a Porsche is profitabilitási gondokról számolt be, ami a luxus sportautógyártó cég esetében ritkaság számba megy.

A széles körű költségcsökkentésekről szóló tárgyalások alaphangját a kompetenciákban történt változások is meghatározzák, a Volkswagennél ugyanis a hónap elején megszüntették a több évtizedes munkahelyi védelmet.

A 130 ezer németországi munkavállalónak új munkaszerződést kell kötnie,

miután a konszern felmondta a még a 90-es évek közepe óta élő szerződését, amely a hat németországi üzemében garantálta a foglalkoztatást.

Ez újabb feszültségforrást jelentett, hiszen a legendásan erős német munkavállalói érdekképviselet a megcsorbított jogkörök következtében meggyengült, igaz a nyomásgyakorló ereje az utcán megmaradt, s ezzel a jelek mai állása szerint élni is fognak.

Hannoverben parázs hangulat övezi a szerdai tárgyalásokat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ugyanakkor a VW-nél még ezzel együtt is nehezebb a leépítéseket végrehajtani, mint máshol. A társaság felügyelőbizottságában a helyek felét a munkaügyi képviselők töltik be, míg a húsz százalékos részesedéssel rendelkező német Alsó-Szászország pedig gyakran a szakszervezetek oldalán áll az érzékeny döntéseknél.