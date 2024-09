Jól elkalapálták a Peugeot-t Ausztriában

Piaci erőfölénnyel való visszaélés miatt az osztrák szövetségi versenyhatóság (BWB) kérelmére a kartellbíróság 15 millió eurós, azaz átszámítva közel 6 milliárd forintos bírsággal sújtotta a Peugeot Austriát, amit – mint arról a Kronen Zeitung és a Der Standard is értesült – a hírek szerint a vállalat el is fogadott.

Nem mindennapi bírságot szabtak ki a Peugeot Austriára /Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Elege lett a kereskedésnek a Peugeot packázásából

Az ügyet a felső-ausztriai Büchl Peugeot-kereskedés kezdeményezte még 2018 végén, amikor a kartellbírósághoz fordult, mert nem értett egyet a Peugeot Austria szerződési feltételeivel. Az osztrák Legfelsőbb Bíróság (OGH) 2021-ben a megtámadott szerződés tizenkét kifogásolt pontjából hatot elfogadhatatlannak ítélt.

A jogerős döntés egyebek között arra is kitért, hogy a Peugeot Austria, amely akkoriban a francia PSA csoporthoz tartozott, a továbbiakban nem kötheti a kereskedőnek járó bónuszkifizetéseket többek között ügyfél-elégedettségi felmérésekhez. Továbbá a Peugeot általános importőre többé nem csökkentheti a kereskedők kereskedelmi árrését, ha azok nem érik el a szándékosan túl magasra srófolt értékesítési célokat. A bíróság azt is jogsértőnek találta, hogy a Peugeot Austria visszaélés-szerűen túl olcsón adta el járműveit a végfelhasználóknak és még engedményeket is adott nekik, amivel veszteséget okozott szerződéses kereskedőinek.

Mint kiderült, a Peugeot-kereskedők már régóta szenvedtek a szerződéseikben foglalt kikötésektől, mielőtt a Büchl megelégelte a visszaélést és pert indított az általános importőr ellen. Csavar a történetben, hogy a három évig tartó jogi küzdelemben a BWB nem támogatta a céget. Amikor azonban a Legfelsőbb Bíróság 2021 márciusában megállapította az erőfölénnyel való visszaélést, természetesen megkezdte a bírságolási eljárást.

A Legfelsőbb Bíróság ítéletét már 2021-ben teljes mértékben végrehajtottuk - magyarázta csütörtökön a Peugeot Austria, amely úgy látja, hogy az egyezséggel pontot tehetnek az ügy végére. Emellett a képviselet „új alapokra helyezte az 52 osztrák kereskedelmi partnerével való együttműködését is”.