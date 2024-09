Talgo: itt a következménye, hogy a spanyol kormány kigolyózta a magyarokat – bedőlt a cég

Éppen ezért nem meglepő, hogy nem hagyják szó nélkül a történteket, és konkrét válaszlépést jelentettek be. Egészen pontosan a tőzsdén jegyzett társaságok kisebbségi részvényeseinek spanyolországi szövetsége, az AEMEC azt közölte, hogy bírósághoz fordul, hogy megvédje a Talgo kisebbségi részvényeseit a spanyol kormány beavatkozásától.

Nem szabad meglopni a Talgo 8000 részvényesét

Az AEMEC direkt a külföldi befektetések felfüggesztését lehetővé tévő szabályozást – tehát amelynek alapján a spanyol kormányzat megfúrta a Talgo magyar felvásárlását – támadja meg jogi úton. „Ez a járvány óta elvesztette az értelmét, a szabályozás súlyos károkat okoz a részvényeseknek. Ráadásul a Talgo-ügyletnek semmi köze a spanyol nemzetbiztonsági érdekekhez, ezért nem felel meg a törvényeknek, amikor erre hivatkozva szabotálják el” – fogalmaztak közleményükben.

Az AEMEC olyannyira eltökélt, hogy nemcsak a spanyol bíróságra viszi el a spanyol kormány határozatát, hanem azt is fontolgatja, hogy az európai bíróságnál is panaszt tesz. Egy biztos: polgári, illetve egyúttal büntetőjogi pert is kezdeményez, hogy a Talgo több mint 8000 részvényese által elszenvedett károkat megtérítsék.

Nem felel meg a törvénynek, amikor önkényes, tisztességtelen vagy politikai, ideológiai okokra hivatkoznak. A spanyol állam döntései nem lehetnek önkényesek, amint azt a spanyol alkotmány is kimondja. Nem szabad meglopni a Talgo 8000 részvényesét – húzták alá.