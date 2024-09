Továbbra is vonzó ajánlatokkal verik át az embereket a Primark nevében

A Világgazdaság írta meg elsőként, hogy hosszú ideig csapták be az óvatlan vásárlókat a különféle áloldalalak a Primark nevében. Vásárlásokként a kár több tízezer forintot is elérte, illetve a megtévesztő oldalak a személyes adatokat is jogtalanul begyűjtötte.

Vonzó ajánlatokkal próbálkoznak a csaló webshopok / Fotó: AFP

Az első magyarországi Primarkot május végén nyitották meg a budapesti Arena Mallban, és a cég közölte, hogy

a Primark-termékeket kizárólag a budapesti üzletben lehet megvásárolni, online étékesítést harmadik félen keresztül sem indítottak el, illetve a hivatalos magyar oldalon csupán a hazai kínálatot lehet áttekinteni.

Hivatalosan csak Nagy-Britanniában lehet online vásárolni, ennek ellenére még az első budapesti bolt megnyitója előtt is különböző magyar nyelvű webshopokkal találkozhattak az érdeklődők, például a primark-magyarorszag.com vagy a primarkhungary.com nevű oldalakkal. Többen panaszkodtak, hogy hiába vásároltak ezeken a felületeken, soha nem kapták meg a megvásárolt termékeket. Később törölték az áloldalakat, azonban a korábbi megtévesztő webshopok eltüntetése után újabbak jelentek meg: például

primarkmagyarorszag.com,

primarkhungarywebshop.com vagy

primarkonlinewebshop.com néven.

Továbbra is átverik az óvatlan vásárlókat a kamu Primark webshopok / Forrás: Világgazdaság

A korábbi áloldalakhoz hasonlóan ezek a csaló oldalalak is webshopként funkcionálnak, ahol felnőtt, illetve gyermek ruhák, kiegészítők között válogathat az óvatlan vásárló.

A felhasználó biztosan csaló webhopon van, ha a felületen minden termék leárazva van meghirdetve, sőt az első rendelés esetén 5 százalékos plusz kedvezményt adnak. Ilyen akciói nincsenek a Primarknak.

Az egyik porul járt vásárló arról számolt be egy fórumon, hogy a gyerekének vásárolt be 40 ezer forint értékben az egyik áloldalról, de végül egy darab napszemüveget kapott Kínából.

A Primark hangsúlyozza, hogy továbbra sem működtetnek webshopot Magyarországon, és azt tanácsolja a vásárlóknak, hogy ne osszák meg személyes adataikat az interneten ismeretlen harmadik féllel.

Hivatalosan harmadik félen keresztül sem lehet vásárolni Primark-termékeket, noha az eMAG-on vagy a Glami.hu kereső platformon is több árut kínálnak román cégeken keresztül.