Hamarosan Magyarországot is meghódítja az egyik legnagyobb telefongyártó

Hamarosan Magyarországon is kaphatók lesznek a legnagyobb kínai telefongyártó, a Vivo készülékei – derül ki a cég hétfői közleményéből. Az eredetileg a BBK nevű cég egyik almárkájaként 2009-ben alapított vállalat időközben levált az anyacégről, és önállóvá vált, sőt ma már ők adják el a legtöbb telefont Kínában, de olyan piacokon is a top 3-ban van, mint a Fülöp-szigetek, Malajzia vagy India, és globálisan is a top 5-be került.

Fotó: Shutterstock

A Vivo először Ázsiát igyekezett meghódítani, az európai piacra lépést pedig 2020 októberében jelentették be, ám Magyarországon csak mostantól lehet majd hivatalosan is kapni a cég telefonjait.

Az indulás pontos dátuma még nincs meg, de azt már lehet tudni, hogy hol és milyen Vivo telefonokat vehetünk

Azt nem árulták el, hogy pontosan mikortól lehet majd megvenni a készülékeket, de azt igen, hogy a Yettelnél, a Media Marktnál, a Firstphone-nál és a Bestbyte-nál lesznek a telefonok a polcokon, valamikor október végétől.

Első körben a V40, V40SE 4G és 5G, és az Y28 modellek lesznek kaphatók, sajnos azt sem lehet még tudni, hogy mennyiért.

A Vivo előszeretettel szponzorál nagy sporteseményeket, mint a foci-Eb, ami sok embert elér. Indiában kisebb vihart is kavart, hogy az ott nemzeti sportnak számító krikett bajnokságának hogy lehet kínai szponzora. De Indiában nem ez volt az egyetlen botlása a Vivónak, ugyanis 2020-ban kiderült, hogy 13 ezer Vivo-telefon használja ugyanazt az IMEI számot, noha annak egyedi azonosítónak kéne lennie – írja a Telex.

Ugyancsak Indiában, a cég irodáiban razziát is tartottak pénzmosás vádjával, több bankszámlát is elkoboztak, és a cég indiai vezetőit is letartóztatták, igaz, később elengedték őket.