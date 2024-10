Húshiány miatt perelik a Subwayt

Pert indítottak a Subway ellen a szendvicsező durván félrevezető reklámjai miatt a vásárlók, mondván, a hirdetések szerint a szendvicsekben legalább háromszor annyi hús van, mint a valóságban.

A reklám sokat ígér, a Subway keveset ad/Fotó: Julian Stratenschulte / DPA / DPA Picture-Alliance via AFP

A brooklyni szövetségi bíróságon kezdeményezett csoportos per szerint a Steak & Cheese szendvicseket ábrázoló hirdetések több réteg, a kenyérrel azonos magasságú húst mutatnak, ám a valóságban erről szó sincs. A kereset szerit a magas infláció és élelmiszerárak idején ez különösen aggasztó, mivel számos alacsonyabb jövedelmű vásárló küzd anyagi gondokkal – írja a Reuters.

A New York városában élő Anna Tollison elmondta, hogy 7,61 dollárt fizetett a kérdéses szendvicsért, mivel nem realizálta, hogy az csak a hirdetett húsmennyiség harmadát tartalmazza. A keresetet az elmúlt három év során a láncnál vásárló New York-iak nevében nyújtotta be az áprilisban egy magántőkealap kezébe került Subway ellen.

A gyorsétteremlánc esélyeit ugyanakkor abban bízhat, hogy tavaly ugyanezen a bíróság megsemmisítette a hasonló kereseteket a McDonald’s, a Wendy’s és a Taco Bell ellen. A Burger King ellen Miamiban nyújtottak be ilyen keresetet, az az eljárás még folyamatban van. A Subwayt korábban a footlong szendvics hossza miatt is perelték, ám a bíróság azt a keresetet is semmissé tette 2017-ben.