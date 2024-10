Az OMV-nek támaszthat versenyt dízeladalékaival Sebastian Kurz osztrák exkancellár

Kurz üzlettársa sem akárki

Az egykori Forma 3000-es autóversenyző Friesacher is fényes karriert futott be. Előbb egy benzinkútlánc üzemeltetője lett, amelyben később az azóta megbukott René Benko is részesedést szerzett. A céget aztán eladták az OMV-nek, ahol Friesacher egy ideig vezető alelnökként dolgozott. Majd 2018-ban megvásárolta a Gmundner Keramik manufaktúrát, emellett az ingatlan- és szálláshelyüzletágban is tevékenykedik.

Friesacher és Kurz már jó ideje ismeri egymást, például 2018 októberében – még Kurz kancellársága idején – Benkóval és Siegfried Wolf vállalkozóval együtt Szentpétervárra utaztak, hogy találkozzanak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.