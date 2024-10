Az elmúlt két évben a McDonald’s fokozatosan hozza vissza a 2000-es évek egyik legkedveltebb menüjét, a felnőtt Happy Mealt, és több országban is rögtön tematikusan érkezik az újdonság. A gyorsétterem szerelmeseinek most minden okuk megvan, hogy irigykedjenek a spanyolokra, ugyanis náluk a világ egyik legnépszerűbb sitcom sorozata, a Jóbarátok köntösében érkezik a felnőtt Happy Meal.

Hódít a felnőtt Happy Meal Menü – hozzánk is nemsokára megérkezhet a McDonald’s újdonsága / Fotó: Northfoto

Közel a nagy McDonald’s-bejelentés

A felnőtt Happy Meal a világ legtöbb országában limitáltan érhető el, és általában híres témákkal vonják őket össze. Magyarországra még nem érkezett meg a különleges ajánlat, de megfigyelve a felnőtt Happy Meal dobozának alakját, sejteni lehet, hogy a McDonald’s Magyarország legutóbbi bejelentő videója már arról árulkodik, hogy hozzánk is érkezik az ajánlat, ráadásul nem akármilyen formában.

A magyar online világ legmeghatározóbb szereplője, a TheVR már korábban is dolgozott együtt a McDonald’s Magyarországgal, és nagy esély van rá, hogy ők lesznek a felnőtt Happy Meal magyar arcai.

A TheVR heti menetrendjében ugyanis szerepel pénteken, délután 1 órakor egy „Bejelentés” programpont, és a csatorna egyik vezetője, Fábián István már többször is említette, hogy idén még nagy meglepetésekkel készülnek.

Mi van a Jóbarátok Happy Meal Menüjében?

A spanyolok viszont már hozzájuthatnak a különleges ajánlatukhoz, nem is akármilyen formában: a Jóbarátok ugyanis az egyik, ha nem a legnépszerűbb sitcom sorozat, és nagy együttműködéseket tudhat maga mögött, ráadásul idén ünnepli a 30. évfordulóját – írja a Metro. A tematikus doboz mellett

kedvenc karaktereinket is hazavihetjük,

valamint egy hamburgert,

sült krumplit

és üdítőt tartalmaz az ajánlat.

Hogy a magyar felnőtt Happy Meal mit fog rejteni, azt valószínűleg pénteken délután 1 órakor tudjuk meg. Egyelőre nem tudni, hogy a spanyol ajánlat mennyi ideig él, így azt is nehéz megjósolni, hogy ha hozzánk is megérkezik a felnőtt Happy Meal, akkor meddig lesz elérhető. A Jóbarátok-tematikájú menü 9,50 euróért érhető el, így nagyjából a magyar ajánlat is 3500–4000 forint körül lehet majd.