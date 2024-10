Továbbra is támogatja a Hell Energy a DVTK-t – jelentette be közleményben a cég és a sportklub.

Megállapodást jelentett be a Hell az egyik legnagyobb magyar sportklubbal / Fotó: Hell

Az egyik legnagyobb északkelet-magyarországi cég, a világszerte ismert Hell Energy ezzel változatlanul ott van a legnagyobb régiós magyar sportklubot, a DVTK mögött. „Örülök, hogy a Hell csoport 2021 óta a DVTK-család tagja, és továbbra is az marad” – nyilatkozta H. Nagy Máté, a DVTK marketingigazgatója.

Felidézte, hogy az elmúlt három évben rengeteg közös sikert éltek meg, így például

a 2021-ben még NB II.-es férfi-labdarúgócsapat ma már az OTP Bank Liga stabil tagja,

a DVTK Huntherm női kosárlabdacsapata idén megnyerte a bajnokságot,

valamint az első két Diósgyőr Rallynak is a cég volt a névadó támogatója.

A Hell Energy Miskolctól tíz kilométerre lévő high-end gyártóközpontja az elmúlt időszakban tovább bővült, amely így nemcsak Magyarországon, hanem a világon is egyedülálló színvonalat képvisel.

„Büszkék vagyunk rá, hogy a cég világszerte ismert logója továbbra is ott lesz minden első osztályú látvány csapatsportágunk mezén, valamint büféinkben termékeik ezentúl még hangsúlyosabban jelen lesznek. Régóta hangsúlyozzuk már, hogy igazán nagy dolgokra a DVTK csak akkor képes, ha a megye és a régió legfontosabb gazdasági szereplői a klub mellé állnak. Örülök, hogy a Hell Energyvel együtt megyünk tovább a három éve megkezdett úton” – fogalmazott H. Nagy Máté.

A megállapodásról Popovics Adrienn, a Hell Energy Magyarország Kft. marketingigazgatója is nyilatkozott. Ő arról beszélt, hogy elkötelezetten támogatják a DVTK-t, hiszen közös értékeik (a kitartás, az elhivatottság és a szenvedély) a sportban és az üzleti életben is meghatározók. „Büszkék vagyunk arra, hogy már három éve részesei lehetünk ennek a sikertörténetnek – emelte ki –, és továbbra is támogatjuk a klubot a közös célok elérésében. Hiszünk abban, hogy a DVTK és a Hell Energy együttműködése nemcsak a régióban, hanem az ország sportéletében is kiemelkedő értéket képvisel.”