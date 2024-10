Volánbusz: sokat tisztult a kép, hogy ki szállítja jövőre az utasokat Magyarországon

„Hiszünk abban, hogy a folyamatosan fejlesztett autóbuszos járműállományunkkal, a hazai kötöttpályás menetrenddel és tarifarendszerrel összehangolt szolgáltatásainkkal, a helyismeretünkkel és az országos jelenlétünkkel, a helyi, helyközi és távolsági közlekedésben szerzett tapasztalatainkkal esélyes versenytársai vagyunk az európai közlekedési piac legtőkeerősebb, legnagyobb szereplőinek is” – fogalmaztak még a nyáron.

Úgy tűnik, erre egyelőre nincsen szükség. Ahogy azt lapunk is megírta a héten, a Volánbusz 2024. szeptember 30-án határidőre benyújtotta az ajánlatát. A beadást követően megindulhat a tárgyalásos szakasz. Ennek során a felek megegyezhetnek a közszolgáltatási paraméterekben, kidolgozhatják a hosszú távú együttműködés kereteit. Most kiderült: egyedül a Volánbusz ül majd oda a tárgylóasztalhoz, miután csak ez a társaság fizette be a pályázati biztosíték összegét.

A Telex az Építési és Közekedési Minisztériumtól kapott tájékoztatása alapján számolt be arról, hogy bár összesen kilenc cég váltotta ki a teljes magyar helyközi buszos személyszállításra kiírt pályázat anyagát, de végül csak a Volánbusz nyújtott be pályázatot.

A lap jelezte, hogy a pályázati anyag feldolgozása zajlik, illetve ágazati szakmai körökre hivatkozva azt is megjegyezte, előzetesen sem tartották nagyon valószínűnek, hogy bármely európai buszos cég ki tud állítani jövő év elejére egy ötezres flottát, amellyel el tudna indulni a MÁV-Volán ellenében. Éppen ezért az volt a legvalószínűbb forgatókönyv – és ez most be is igazolódott –, hogy a Volánbusznak nincs riválisa itthon, és minden jel szerint 2025-től is szállíthatja az utasokat Magyarországon a következő tíz évben, tehát 2035-ig.