Új korszak a távközlésben: egyesíti telekommunikációs szolgáltatásait a 4iG

Ez azt jelenti, hogy a Vodafone Magyarország 2025. január 1-jétől új néven, One Magyarország Zrt-ként, míg az Invitech ICT Services Kft., az Antenna Hungária és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2025. második feléig még önálló jogi entitásként, de már az új márka alatt működik tovább és nyújtja magas minőségű szolgáltatásait. A távközlési kereskedelmi cégek teljes integrációja is ekkor valósul meg: a kereskedelmi távközlési vállalatok mindegyike beolvad a One Magyarország Zrt-be.

Bányai Tamás, a 4iG Csoport hazai távközlési kereskedelmi vállalatainak vezérigazgatója / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Bányai Tamás arról is szót ejtett, hogy az újonnan létrejövő vállalat, a One Magyarország üzleti tevékenysége mellett fontosnak tartja, hogy regionális és helyi szinten is felelősséget vállaljon a közösségek digitális fejlődésében. Éppen ezért a Vodafone Alapítvány tevékenységét részben megőrzi, részben pedig megújítja, amely 2025 januárjától One Alapítvány néven látja majd el a feladatokat.

A meglévő ügyfeleknek nincs teendője

A márkaváltás miatt a jelenlegi lakossági és üzleti ügyfelek szerződéseiben – és így a szolgáltatásaikban – nem lesz változás. Az ügyfeleknek tehát ennek kapcsán nincs teendőjük, ugyanakkor az esetlegesen őket érintő változásokról (például számlaszám, székhely) a One minden esetben előzetesen tájékoztatást nyújt számukra. Az ügyfeleket így nem érinti a márkaváltás miatt automatikus csomag- vagy tarifaváltás sem, a meglévő feltételek változatlanok maradnak. Meglévő szerződések esetén januártól változás kizárólag az egyes díjcsomagok és kedvezmények megnevezésében várható.

Majka és Szilágyi Áron is a One márkanagykövetei

A 4iG Csoport már korábban bejelentette, hogy Szilágyi Áron háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok kardvívó a 4iG Csoport és a One közép- és nagyvállalati üzletágának márkanagykövete lesz 2025. január 1-jétől. Áron kivételes sportolói pályafutásával és eredményeivel tökéletesen megtestesíti a One által képviselt értékeket: a kiválóságot, az innovációt és a folyamatos fejlődésre való törekvést.