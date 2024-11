A Primark bejelentette: a karácsonyi időszakban nyitja meg legújabb üzletét

A Primark bronzvasárnap előtti héten nyitja meg új üzletét a skóciai Glasgow Fortban egy bevásárló- és szabadidőparkban. Az üzlet a Primark divatház 21. üzlete lesz az országban, és több mint 3110 négyzetméter területet foglal el két emeleten. A Primark a közelmúltban 200 új munkatársat vett fel a nyitás előtt – olvasható a Glasgo World oldalán.

A Primark százmillió fontos befektetésének egy részét képezi új üzlet átadása / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A Primark a legújabb üzletét december 5-én, csütörtökön nyitja meg.

Az új Glasgow Fort áruház lesz a Primark 195. üzlete az Egyesült Királyságban, és a cég százmillió fontos befektetésének egy részét képezi új üzlet átadása. Az év elején a Primark két új üzletet nyitott Bury St. Edmundsban és Teesside Parkban, valamint két jelentős üzletbővítést, három boltköltöztetést csinált meg és több mint 15 meglévő üzletét építi át Nagy-Britanniában.

Az Associated British Foods éves nyeresége megugrott, közölte, hogy leányvállalata, a Primark ruházati lánc lendülete várhatóan folytatódik ebben a pénzügyi évben, miután végre kiheverte a világjárvány alatt elszenvedett visszaesést. A brit konglomerátum – amelynek nagy cukor-, mezőgazdasági és alapanyag-ágazatai is vannak – közölte, hogy az adózás előtti nyereség 43 százalékkal, 1,9 milliárd fontra nőtt a szeptember 14-ig tartó pénzügyi évben.

Korábban a Világgazdaság is írt az ír ruhabolt megnyitójáról, és arról is írtunk, hogy másnap is kígyózó sorokban álltak a Primark előtt, sőt hosszú napokig csak sorban állva lehetett bejutni az üzletbe. A régióban szinte már csak Magyarországon nem volt boltja az üzletláncnak.

Öt éve már, hogy a Primark piacra lépett a kelet-közép-európai régióban, és 2019-ben megnyitotta első üzletét a szlovéniai Ljubljanában. A divatlánc jelenleg öt piacon 12 üzletet működtet: Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban, Romániában és Szlovákiában. A budapesti nyitás mellett a Primark folytatja terjeszkedési terveit a közép- és kelet-európai térségben: a következő egy évben a romániai Temesváron, a csehországi Prágában és a lengyelországi Bydgoszczban nyit üzleteket.

Én azt gondolom, hogy Magyarország nem kis ország. Személy szerint azt gondolom, hogy simán elbírna még egy üzletet. Meglátjuk, mit hoz a jövő

– fogalmazott korábban Maciej Podwojski, a Primark kelet-közép-európai vezetője lapunknak.

A Primark elsődleges piaca Anglia,

ahol a vásárlók 94 százaléka állítja, hogy ismeri a céget.