Garázsból indult magyar cég rajzolná át a háztartási tisztítószerek piacát

A flakonvisszaváltó rendszert is üzemeltető százhalombattai vállalkozás, a Biobubi 2019-es indulása óta mára országos ismertségnek örvend. Háromfai Balázs és felesége fenntartható és hatékony tisztítószerek értékesítésével foglalkozik.

A százhalombattai cég célja, hogy a tisztítószereket fenntarthatóvá és hatékonyabbá tegye Magyarországon / Fotó: Biobubi

A sikert megalapozó vízkőoldó mellett folyamatosan nő a biológiailag lebomló anyagokból készült termékek palettája:

mosószer,

mosogatószer,

duguláselhárító,

ablaktisztító,

zsíroldó,

felmosószer és

kávégép-tisztító

is helyet kapott a webshopjukban.

A történet pikantériája, hogy Háromfai Balázs még csak 28 éves, de már az egyik legizgalmasabb magyar cég, a Biobubi tulajdonosa. Fiatal kora óta a környezet megóvása és a vállalkozószellem hajtja, ennek jegyében a gimnázium után környezetbarát autókozmetikával kezdett foglalkozni, majd egy müzlicsomagoló kisüzemmel próbálkozott, és időközben kiforrott benne a gondolat:

mi lenne, ha olyan környezetbarát takarítószereket árusítana, melyeknek a csomagolóanyagát is a lehető legzöldebben kezelnék.

A vásárlók visszaküldenék neki a flakonokat, ő pedig újratöltené őket, a rongálódott darabokat meg egy feldolgozóban tennék újrahasználhatóvá, ami tovább csökkenti a környezetterhelést.

„Felmértük, van-e bármekkora fizetőképes kereslet arra, hogy Érden és környékén az emberek visszaváltható palackba töltött, környezetbarát tisztítószert vegyenek. Több mint 50 megrendelés értekezett úgy, hogy a termékeket még le sem gyártották. Ez ugyan szép eredmény, de eltörpül a mostani, havi 5-6 ezres megrendelésszám, és az immár országos kiszállítás mellett.

A marketinggel elejétől fogva én foglalkozom: megtanultam kezelni néhány grafikai programot, és online hirdetéseket terveztem. Felvettem némi személyi kölcsönt, valamint a párom, aki most már a feleségem, a diákhitelét is beforgatta

– mondta a Biobubi alapítója.

Eleinte kizárólag autóval szállították házhoz a hulladékmentes tisztítószereket, idővel aztán átálltak a webshopra, és most már a termékek több mint 90 százalékát ott adják el. Az ablaktisztítótól a (fel)mosó- és mosogatószereken át a szappanokig a tisztítószerek széles skáláját kínálja a Biobubi. A termékek a nagy fuvarozók segítségével jutnak el az ország minden szegletébe, és akár csomagolásmentes házhozszállítás is választható, mindamellett, hogy a futárokkal és a csomagautomatákkal is visszaküldhetők a kiürült flakonok.