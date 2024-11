Gigantikus beruházás: új városrész épül a magyar fővárosban – ilyen lesz a Déli Városkapu

Nagyszabású fejlesztés indul Budapest déli bejáratánál – jelentette be közleményben kedden a Peter’s Consulting Kft. Ebből kiderült, hogy megkezdődnek a Déli Városkapu tervezési munkálatai.

Gigantikus beruházás: új városrész épül a magyar fővárosban / Fotó: Kallus György / Világgazdaság (illusztráció)

A Világgazdaság a múlt héten számolt be róla, hogy Budapest északi kapuja, a III. kerület eddig kihasználatlan, közel 35 hektáros fejlesztési területe több évtizedes hányattatás után végre elindulhat a fejlődés útján, miután magyar tulajdonba, szintén a Peter’s Consulting Kft. és Greennovatív Kft. tulajdonába került.

Mindez tehát azt jelenti, hogy az északi és déli irányból Budapestre érkezőket néhány éven belül modern városrészek fogadják az új fejlesztéseknek köszönhetően.

Érdekes fejlemény, hogy a mostani jelenős ingatlanprojekt az Északi Városkapuhoz hasonlóan ugyancsak a Peter’s Consulting Kft.-hez és a Greennovatív Kft.-hez köthető. Így

a 13. kerületi Láng Negyed és

a 19. kerületi Gate projekttel

együtt már négy stratégiai fontosságú fejlesztést tudhat magáénak a csoport.

Gigantikus beruházás: új városrész épül a magyar fővárosban

A 16 hektáros Déli Városkapu területét a Gyáli úti felüljáró, az Ecseri út, az Üllői úti vasútpálya és az M5-ös autópálya bevezető szakasza öleli körül. Mintegy 12 kilométerre található a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér is, ezért kiemelkedően jó megközelíthetőséggel rendelkezik, és a beruházó szerint számtalan fejlesztési lehetőséget kínál.

Kiemelték: különösen fontos, hogy a Magyarországra érkező turisták Ferihegyről elindulva mit látnak először az országból, most ugyanis „egy lepusztult negyed” fogadja őket. „Régi adóssága a fővárosnak, hogy európai színvonalú környezetet alakítson ki a repülőtér környékén nemcsak az ide látogató külföldiek, hanem az itt élők és dolgozók érdekében is” – fogalmaznak.

„A hely adottságai révén rendkívül sokféle hasznosításra alkalmas. Főiskolai vagy egyetemi campus, lakónegyed és irodaház is szerepel a terveink között, de egy nemzetközi szintű, nagy befogadóképességű rendezvényhelyszín gondolata is felmerült” – nyilatkozta Zentai Péter, a Peter’s Consulting tulajdonosa. Fontos szempont, hogy a környéken élők számára is értéket teremtsenek, ezért a terület negyedét zöldfelületeknek és közösségi tereknek tartják fenn, amelyek rekreációs lehetőségeket biztosítanak majd a helyieknek.