Így néz ki az ország legújabb KFC-étterme – decemberre ígérték az átadást

Megérkeztek Szekszárdra a KFC gyorsétterem logói – derült ki az I ♥ Szekszárd nevű Facebook-oldal posztjából. A poszt megfogalmazása szerint a szekszárdi KFC felépítésének decemberre ígért időpontja tarthatónak tűnik. Az étteremről több képet is megosztottak.

Már nem kell sokat várni a KFC legújabb éttermének az átadására / Fotó: Mattburger Zsolt / I ♥ Szekszárd

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy

a szekszárdi KFC Drive Thru étterem építése tavasszal kezdődött el, a tervezett befejezése pedig decemberre várható.

A hírről Máté Péter, a Fidesz korábbi szekszárdi képviselőjelöltje számolt be, aki azt is közölte, hogy „felkészül egy másik gyorsétteremlánc”, arra utalva, hogy a városban majd a Burger King is nyithat üzletet.

Korábban a Teol megírta, hogy Szekszárdon, a csatári városrészben nyithat új üzletet a KFC. Máté Péter akkor azt mondta: a cég vállalta, hogy a szükséges útcsatlakozást is kiépíti, a város vezetői pedig már a tavasz elején jóvá is hagyták azt az előterjesztést, amely azt vizsgálta, megfelel-e a beruházás a helyi településképi rendeletnek.